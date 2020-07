Under måndagskvällen blev en kvinna inlåst på Maserhallen. Det var efter att kvinnan avlutat sin träning som hon skulle in i omklädningsrummet och byta om. Problemet? Det dröjde till tio minuter efter stängningsdags innan kvinnan var klar, och vid den tidpunkten kikar en anställd på anläggningen in och låser dörren till omklädningsrummet. Utan att se kvinnan, som blev fast.