Kvinna våldtogs, misshandlades och spottades på – falubo får fängelse

Falubon fick under tisdagen domen där han anses skyldig för grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, skadegörelse, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd vid två tillfällen samt ringa narkotika brott.

Mannen ska avtjäna ett fängelsestraff på 2 år och 9 månader där målsäganden för våldtäkten var mannens dåvarande sambo under fyra år.

Falubon frigavs i början av 2019 från ett fängelsestraff och har en uttalad drogproblematik. Bland annat har mannen missbrukar anabola steroider. I domen beskrivs mannen ha ett blandmissbruk och en psykisk ohälsa som eskalerat de sista två åren.

Gällande våldtäkten så står det i domen att mannen fick en stegrad sexualdrift och tvingade in kvinnan vid ett tillfälle in på en toalett. Där tryckte han ner henne mot golvet och fullbordade våldtäkten. Kvinnan uppger att hon grät under våldtäkten utan att mannen reagerade på det.

Jag ska döda dig, fattar du det

I domen beskrivs det också att mannen spottat kvinnan i ansiktet, återkommande aggressivitet och vid ett tillfälle ska han ha tryckt upp henne mot en vägg med strupgrepp så hon fick andningssvårigheter. Vid ett tillfälle ska mannen har sagt att "jag ska döda dig, fattar du det?".

Mannen återkommer under 18 avsnitt i belastningsregistret där den senaste domen avkunnades i Gävle tingsrätt där falubon dömdes till skyddstillsyn efter en misshandelsdom den 19 september 2019.

Mannen ska sitta i häkte tills dess att domen vinner laga kraft.