Kvinnor och hallonbakelser är Malin Haawinds melodi

Jämsides med romantiken beskrivs hur servitriser i duvblå linneklänningar passar upp på krävande hotellgäster. Hotelldirektören själv har som hobby att antasta sina kvinnliga anställda.

Året är 1945. Det är långt till metoo.

Men krigsslutet har i alla fall kommit.

Huvudpersonen Dagmar, 18, arbetar som spritkassörska på Slitebaden och ett löftesrikt ljus tycks vila över henne och framtiden. Trots att hennes far sliter ut sig i Slites cementfabrik (ja just den som det just nu talats om i nyhetssändningarna). Trots att hennes mor i en tilltagande förvirring börjat se tomtar och troll. Trots den äckliga hotelldirektören som dagligen ska ha sin whisky serverad på rummet.

Dagmar är född på ön. Gotland. Hon har knappt varit bortom Visby.

Så en dag kommer världen till henne. Sjömannen Holger stiger iland. Förälskelsen är stark och omedelbar.

Holgers hemmahamn ligger på på västkusten. På Tjörn, en annan ö. Och så märkligt han pratar! Men det är ju samma vatten ändå. Bräckt och salt möts när Holger och Dagmar finner varandra.

Det särskilda med att växa upp och leva vid havet är tänkt som ett tema i Malin Haawinds roman. Den inleds med ett ö-credo: ”Öfolk vet allt om förluster. Och ändå går vattnet aldrig att lämna om du en gång bott på en ö. Du måste tillbaka”.

Dagmar älskar att simma rakt ut mot den nedåtgående solen i Taube-skimrande vågor.

Lika mycket älskar hon hallon- och prinsessbakelserna på Sundkvists konditori.

Haawind skriver härligt sensuellt. Framför allt om ting – som bakverk och elegant skurna kläder. Där är ”mazarinernas sidenmatta vita lock” i konditorns disk och ”den vaniljvita sidenblusen med rosett” till skräddarsydd marinblå dräkt som hänger löftesrik framför garderobsdörren.

Och jag tror den är mycket tidstypisk, denna förtjusning i det vackra och det sockersöta, små dyrbarheter som börjat bli tillgängliga, som man kunde unna sig. Att bära en omsorgsfullt sydd dräkt var möjligt och kunde få en fattig flicka att känna sig rik. Även av ett billigt tyg kunde det tillverkas något extra tjusigt.

En förlossning, i hemmet, med erfarna mödrar till hands men utan barnmorska, skildras detaljerat och hör, liksom avsnitten om arbetsplatsen – badhotellet, till romanens tyngre delar.

Dagmars och Holgers personer ägnas egentligen mindre intresse än lördagsdansens askungeklänning, en syrenblomsdröm, en blåbärsmjölksdröm, med hjärtformad ringning och vidd som får nyanserna att skifta; ”det var det vackraste hon sett”.

Lite längre fram i romanen ser vi Dagmar vandra hem från Sundkvists konditori genom ett lätt snöfall: ”full av marsipan, grädde och snart färdigbakat barn”. Förtrollande formulerat!

Allt är väl inte så lyckligt som det kan låta. Dagmars far kräks blod. Hotelldirektören ofredar värre och värre.

En förlossning, i hemmet, med erfarna mödrar till hands men utan barnmorska, skildras detaljerat och hör, liksom avsnitten om arbetsplatsen – badhotellet, till romanens tyngre delar.

Dagmar är glad åt hotelljobbet. Att servera sprit och ta emot gäster är ändå så mycket bättre än att jobba på fabrik. Hon nästan skäms för sin tur. Arbetskamraterna kan ta sig en rökpaus på baktrappan. Lugna stunder får Dagmar pusta ut, gå och släta till gardinerna, nypa vissna pelargonblad.

”De kom från öar” sägs vara första delen i en trilogi om paret Dagmar och Holger. Boken slutar 1949. Deras historia ska fortsätta in i nytt decennium.

Jag kan gott tänka mig att följa med. För det är också att läsa om Sveriges utveckling under 1900-talet och i kvinnoperspektiv. Kvinnor och äppelträd skrev Moa Martinsson. Kvinnor och småkakor skrev Kristina Sandberg om i sin husmoderssvit. Kvinnor och hallonbakelser är Malin Haawinds lite mer sorglöst fluffiga grepp.

”De kom från öar” känns oftast följetongsromantik. Dagmar vinkar gång på gång av sin sjöman och står väntande på bryggan när han kommer tillbaka.

Det här är en roman som återger samma yta som gamla fotoalbum brukar berätta: bröllopsfotografiets klara blickar och utsökta brudbukett, examensbildernas perfekta frisyrer, personal uppställd i givakt framför sin arbetsplats.

Dagmars rosiga drömmar skyms aldrig av storbyk eller råttor på utedasset, inte av dåliga mensskydd eller dåliga tänder eller brist på ransoneringskuponger.

Kanske siktar författaren istället på att fånga tidens stämning; när man lämnade krigsårens mörker bakom sig kunde siktet bara vara uppåt mot ljuset.

Eller kanske handlar det om att skapa en kontrast till det liv som ska följa för romanens huvudperson. När ungdomens förväntan krockar med en annan och hårdare verklighet.

Det antyds att Dagmars mamma har en skamlig hemlighet. Och Holger. Det märks att han gillar öl, mer än Dagmar anar.

Men samtidshistorisk feelgood måste den planerade trilogin kallas, i alla fall så här långt.

Stockholmsjournalisten och etnologen Malin Haawind har ett antal fackböcker bakom sig. I ämnen som ohälsosam hälsohets, konsten att inte vara en präktig förälder, konsten att våga gräla, konsten att inte ha städmani.

Romanens Dagmar som tillåter sig att älska sockerglittriga krämbullar och som känner sig så fin i en plommonlila ny klänning med vita prickar, är en sann förebild som livsnjutningskonstnär.

Bodil Juggas

Recensionsfakta:

De kom från öar

av Malin Haawind

Utgiven av Piratförlaget