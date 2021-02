Kycklingen PippiLisa har lurat döden två gånger – nu har hon flyttat in i köket: "Tittar vi på film ska hon sitta på mitt ben och halvsova"

Sedan drygt ett år tillbaka lever Veronica Lundvall och Mathias Kagre sitt drömliv i Djura, omringade av djur.

Förutom de två "frallorna" Frasse och Astrid, en adopterad katt, tio vaktlar och inte mindre än 19 kaniner så har de även runt 15 höns.

Och det var en av de sistnämnda som i december bestämde sig för att överge äggen hon låg och ruvade på.

– När det var tre dygn kvar tyckte hon att hon var klar och gick därifrån, berättar Veronica Lundvall.

Hon och Mathias fick därför göra ett försök att rädda de små liven genom att lägga dem i sin äggkläckare.

– Men det gick så pass många dagar att vi till slut konstaterade att "tyvärr – de dog nog allihopa", berättar hon.

När Veronica skulle städa ur äggkläckaren gjorde hon dock en förvånande upptäckt.

– Då får jag syn på att det var hålslag på två ägg, berättar hon.

– Jag trodde att du skämtade, flikar sambon in.

Det visade sig att två av kycklingarna klarat sig. En av dem dock var så svag att den inte höll i längre än ett dygn, men den andra – hon som skulle komma att få namnet PippiLisa – kämpade på.

– Men hon blev ju helt själv, och vi tyckte det var så eländigt så vi tog in henne i huset.

De gjorde ett försök att smuggla in henne i en annan nykläckt kull, något som den hönsmamman dock inte godtog.

– Sen gjorde vi ett nytt försök att sätta ut henne bland de andra, och då accepterade hönan henne. Så vi tänkte "tjoho – frid och fröjd" och att hon nu skulle få leva med sina artfränder och bli lite normal istället för att tro att hon är ett människobarn, säger Veronica och skrattar.

Under dagen tittade de till dem flera gånger, och allt såg ut att gå helt enligt plan. Morgonen därefter möttes de dock av en mycket svag PippiLisa.

– Alla de andra kycklingarna hade krupit in under mamman, men hon hade inte fattat att hon skulle göra det utan stod kvar under värmelampan. Och den värmen räckte ju inte riktigt, så hon var väldigt nerkyld och vi trodde att "nej, nu förlorar vi henne i alla fall", berättar Veronica.

– Så det blev in med henne igen och på med värmelampan. Och efter ett dygn ungefär kom hon igång igen och började äta, dricka och kvittra.

Och sambon Mathias kan inte annat än konstatera:

– Där någonstans kändes det som att hon tog ett beslut att du var hennes mamma...

Sedan dess har hon huserat i köket. Så fort familjen kommer hem öppnar de upp buren så hon kan traska runt bäst hon vill. Och man kan lugnt konstatera att hon tar plats...

– Det är ett jäkla tjatter på henne hela tiden, säger Veronica och skrattar åt det "mammiga" tillskottet i familjen.

– När jag är i ett annat rum blir hon som galen. I går kväll stod Mathias och lagade mat, men det dög inte utan han var tvungen att ropa på mig.

Hur skulle du beskriva henne?

– Hon är ett riktigt yrväder. Hon är ju överallt. Ibland springer hon över golvet som en reptil med benen halkandes rätt ut. Så hon är en yvig fröken...

Och PippiLisa kommer bra överens med både resten av djuren samt de få besökare som kommit i coronatider.

– Vi firade julafton med henne i köket. Då fick hon egen minijulgran och röd värmelampa, berättar Mathias.

– Sen hade vi ett par grannar här på fika i helgen, och då satt hon med vid fikabordet. Och sitter vi och tittar på film ska hon sitta på mitt ben och halvsova, fortsätter Veronica.

Hur reagerar folk som hör om henne?

– Första reaktionen brukar vara "seriöst – en höna i köket?". Folk säger att "ni är inte kloka ni och era djur". Men de som träffat henne tycker ju att hon är skitfrän.

PippiLisa, som är en korsning mellan dvärgkochin och buskhöna, kanske dock inte ska vänja sig alltför mycket vi den konstanta uppmärksamheten...

– Hon får bo här tills det blir tillräckligt varmt och hon är tillräckligt stor för att flytta ut, konstaterar Veronica.

– Som regel ska man aldrig placera ut en ensam höna utan köper man nya ska man alltid köpa två så att de har någon att ty sig till. Men i det här läget har vi inte så mycket att välja på utan vi får väl försiktigt introducera henne och se hur det fungerar.

Mathias har dock sina aningar om att de kommer få fortsatt sällskap i köket.

– Det ska bli spännande att se vilken dörr hon väljer, säger han och skrattar.

Kommer ni inte sakna att ha henne i köket?

– Det naturliga för henne är ju att bo med de andra hönorna, det är så man får se det, säger Veronica och får medhåll från Mathias.

– Vi hoppas och önskar att det blir så. Och vi kommer se tillbaka på den här tiden som väldigt rolig och udda.

– Ja, det trodde man aldrig – att man skulle ha en kyckling boendes i köket, avslutar Veronica.