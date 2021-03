Kyrkan öppnar sal för massvaccination – gruppen 75 till 79 får kallelse – vårdcentralchefen: "Vi sprutar allt vi kan"

Under tisdagen utbröt något av en folkstorm då bokningssystemet i 1177.se inte hade tider inlagda eller helt enkelt bokade in personer på annat än vaccination. Detta sedan tusentals personer mellan 75 och 80 fått ett utskick om att de skulle boka in sig på Vårdguiden.

– Det drabbade människor i hela länet, och vi på vårdcentralen fick ju också problem förstås, säger Christina Hedman.

På onsdagens eftermiddag kan Christina berätta att regionen beslutat dra tillbaka uppmaningen till gruppen mellan 75 och 79 om att boka tid själv - istället kommer samtliga att få en kallelse med en specifik tid.

Men trots regionledningens fadäs fortsätter arbetet med vaccinationerna i Rättvik oförtrutet.

– Vi sprutar allt vi kan till prioriterade grupper. Och vi följer hela tiden folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att det är de äldsta i varje fas som går först, säger Christina Hedman.

I Rättvik finns drygt 3 700 personer som är 65 år och äldre. De på särskilda boenden, cirka 160 personer, är klara liksom de 470 personer med hemtjänst.

– Men i dagsläget har vi 400 personer som är 80 år och äldre som är kvar att vaccinera. Sen har vi lika många som sköter våra äldre som också ska få sina sprutor. Tillgången på vaccin avgör förstås hur snabbt allt går.

Snart flyttar man ut vaccinationerna från vårdcentralen - från vecka 12 sker all vaccinering mot covid i det nyrenoverade församlingshemmet mitt i centrum.

– Vi tror det blir en bra lokal för ändamålet. Där blir det flera stationer och förstås separat ingång respektive utgång. Och dit ska alltså alla gå från vecka 12, både de som får kallelser och de som längre fram gjort egna bokningar på 1177 Vårdguiden.

Ett faktum som dock underlättar hela processen är att alla personer nu kan vaccineras med samtliga tre vaccin som just nu står till buds: Astra Zenecas, Pfizers och Modernas.

– Man har tagit bort åldersgränserna som fanns i början, nu är alla tre vaccinerna godkända för alla åldrar. Så det underlättar mycket för oss.

Självtestningen av covid fortsätter på Knektplatsen. Vecka 8 hade Rättvik 29 bekräftade fall och vecka 9 hade man 36 fall.

– Så det är en viss ökning igen, konstaterar Christina Hedman. Vi måste alla fortsätta vara försiktiga och följa alla riktlinjer.

Till sist uppmanar Christina återigen:

– Ring inte vårdcentralen och försök boka eller fråga om vaccinationstid. Vi oroar oss för att de som faktiskt är sjuka inte kommer fram och får hjälp.