Lämnade isen i smärtor – beskedet om LIF-backen: "Det kändes bra"

Jonas Ahnelöv satsade hårt i en tackling mot Djurgården – men med bara ett par meter kvar till sargen hamnade LIF-backen snett och for handlöst in i sargen.

Det blev en rejäl smäll.

Spelet blåstes av och LIF-backen tvingades åka till båset med smärtor. Han blev sittandes kvar på bänken för att sedan lämna arenan och det blåvitalaget fick slutföra matchen med fem backar.

Jonas Ahnelöv återvände aldrig och Leksands redan långa skadelista blev ännu längre.

På fredagseftermiddagen berättar Per-Ivar Andersson om skadan.

– Vi plockade av honom (Jonas Ahnelöv) i går av säkerhetsskäl. Jag brukar göra så i såna där situationer. Nu har jag testat honom idag och det är inga större problem. Det kändes bra. Han kommer att prova på is i eftermiddag (fredag) och så får vi utvärdera.

Leksands IF:s skadelista innefattar redan Johan Fransson, Mattias Ritola, Jesper Kandergård, Ben Thomas och August Berg.

Av de fem tros Ben Thomas vara närmast spel.

– Ben tar hela tiden steg framåt i sin rehabilitering från den skada han ådrog sig mot Frölunda. Han tränar på is och närmar sig spel, men om det blir under den innevarande veckan är ännu för tidigt att fastslå, skrev Leksands IF på sin hemsida i torsdags.

När Ahnelöv klev av innebar det att Leksand tvingades spela med fem backar och att fyra ordinarie backar var borta.

Men, inför bortamatchen mot Färjestad på lördagen ser det ändå hoppfullt ut att Ahnelöv är tillbaka.

– Går det bra idag spelar han i morgon. Men vi får avvakta och se.

När det gäller Ben Thomas har han missat hemmamatchen mot Linköping och prestigemötet på Hovet.

– Det är ingenting nytt om honom från igår (torsdag). Sedan får vi se lite hur det utvecklar sig, säger Per-Ivar Andersson.