Lånecirkus i Hockeytvåan trots skärpta restriktioner – då kräver sportchefen svar från förbundet: "Hade skämts ögonen ur mig"

Coronapandemin har ökat i styrka under hösten och på flera håll runtom i landet införs nu regionala restriktioner.

I skrivande stund gäller skärpta allmänna råd i regionerna Halland, Jönköpings län, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västra Götaland, Örebro län samt Östergötland.

De hårdare restriktionerna på regional nivå påverkar idrottslivet såtillvida att matcher skjuts upp och träningsverksamhet pausas. Inom ishockeyn undantas serier på elitnivå – SDHL, SHL, Hockeyallsvenskan samt Hockeyettan – då de klassas som yrkesmässig idrott.

Vi måste få till en debatt i svensk hockey om det här verkligen är rätt väg att gå

På nivån under, division 2 och nedåt, riskerar de olika regionala bestämmelserna att skapa en ishockeyröra bland gräsrötterna.

Falu IF:s nye sportchef Mathias Karlsson vill skapa en debatt kring den lånecirkus han tycker sig se ha tagit fart de senaste dagarna, där spelare lämnar division 2-klubbar i regioner med skärpta allmänna råd och stoppade serier – för att skriva på korttidskontrakt med lag i andra regioner där seriespel pågår.

Hockeytvåan på herrsidan är indelad i fyra regioner (norr, väst, öst, syd) med totalt tio division 2-serier.

– Om den södra Hockeytvåan och den i Stockholm har stängts ner, ska då spelare därifrån skeppas till klubbar i vår region? Det finns också spelare som har gått från tvåan till Hockeyettan. Jag tycker att vi måste få till en debatt i svensk hockey om det här verkligen är rätt väg att gå, säger Falu IF:s färske sportchef Mathias Karlsson och fortsätter:

– Moraliskt känns det fel att spelare från en region som har stängt ner sitt seriespel ska kunna byta och spela för en klubb i en annan region. Självklart förstår jag om killarna vill spela hockey, men var drar vi gränsen? Om en hel region stängs ner, ska det då vara fritt fram att åka till Gotland och spela sin hockey där?

I dalahockeyn finns ett par färska exempel på spelare som tillfälligt lämnat lag i nedstängda regioner, för att få matchspel på annat håll. I dagarna har Hedemora SK – seriekonkurrent till Falu IF i division 2 – lånat in Karl Trogens från Hisingens IK (Västra Götaland) samt Christoffer Jakobsson från Värnamo (Jönköpings län) på korttidsavtal som gäller tills vidare, enligt klubbens hemsida.

Jag tycker att förbundet måste reda ut vad som gäller och sätta ner foten

– Har man stängt ner en region känns det skitknasigt att kunna åka till en annan region och spela hockey där. Själv har jag blivit erbjuden en sex-sju spelare till Falu IF här på slutet, men sagt nej. Med tanke på hur läget är i Falun med mycket corona och så måste man tänka på samhället i stort. Jag hade skämts ögonen ur mig om jag i det läget värvat hit spelare, säger Karlsson vars Falu IF redan brottas med coronaproblem i herrlaget som ännu inte spelat en enda match i höst i division 2 A – tabellen som i skrivande stund toppas av Skedvi/Säter.

– Två spelare har haft konstaterad smitta och laget har pausat träningarna. Förhoppningsvis kan laget återsamlas på måndag (16/11) igen, men det ligger inte i mina händer.

Just smittspridningsrisk och en ansvarstagande idrottsrörelse ser Mathias Karlsson som argument nog för att Falu IF inte ska ge sig in i division 2-hockeyns lånesväng.

– Jag tänker på de risker som finns i det här, myndigheterna vill ju att folk ska resa så lite som möjligt. I teorin kan en spelare gå in på en mack i Värnamo, få smittan utan att veta om det och åka vidare till sitt nya lag. Jag tycker att förbundet måste reda ut och ge svar på vad som gäller och sätta ner foten i det här.

FAKTA/Dalalagen i Hockeytvåan

Falu IF, Hedemora SK, Orsa IK, Skedvi/Säter IF, Smedjebackens HC