Britta Johansson Norgren om tuffa resan mot segern i Vasaloppet: "Väldigt orolig hela vägen in"

Östersundsbon Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor och Lager 157 Ski Team, tog på söndagen sin andra seger i Vasaloppet och fullbordade en lyckad vecka i Mora, som inleddes när hon vann Tjejvasan förra lördagen.

Tjejvasan avgjordes i snabba, hårda spår.

Vasaloppet var annorlunda, då snön vräkte ner under hela loppet.

– Det blir jättespeciellt, för att man inte riktigt vet hur fort det kommer gå där framme. Man vet ju att det kommer gå ganska långsamt efter Smågan och där på myrarna, men jag tänkte att det kommer ändå att bli fart någon gång på killarna och därför tänkte jag att från Smågan skulle jag ändå våga gå och försöka hålla mig långt fram, säger Britta Johansson Norgren.

Hon var andra dam i fältet vid Smågan, men redan i Mångsbodarna var hon först. Marginalen var inte stor, endast 20 sekunder ned till en handfull damer. Men positionen i fältet kom ändå att bli avgörande.

– Det var väldigt lyckosamt för mig att det blev ett led, och att jag låg ganska långt fram. Det var faktiskt det, att jag vågade satsa, som bäddade för segern, säger Britta Johansson Norgren.

I de tuffa förhållandena blev det svårt att täppa luckor när fältet väl sprack upp.

– Alla låg på ett led och så blev det små luckor. Och går du ut och ska köra om i djupsnön går det ganska mycket tyngre. Nu behövde inte jag göra det.

Nackdelen med att satsa offensivt och hänga på lite bättre åkare, är att man kan bli ensam i spåren när man väl tvingas släppa. Så var det för Britta Johansson Norgren långa stunder under andra halvan loppet. Ibland var hon helt ensam. Och under en längre sträcka körde hon tillsammans med duktige Eric Wickström, Ulricehamn, tillika redaktör för Vasaloppets tidning Vasalöparen.

– Jag blev lite för mycket själv. Jag låg med så pass bra killar att jag inte orkade riktigt på slutet. Men jag är jättenöjd med att jag faktiskt kunde hålla ganska bra fart själv också. Och det var tur att jag Erik kunde hjälpas åt att hålla fokus ett tag, det är lite lättare när man ibland får ligga i rygg på någon och sedan gå fram igen. Vi vet ju båda att man tjänar på att turas om lite och båda var slitna och ville komma fram så fort som möjligt till Mora. Sen var han lite starkare från Eldris och då orkade jag inte riktigt hänga på.

Med några mil kvar fick hon också höra att hennes ledningen minskade. Som mest var hon närmare fyra minuter före jagande duon Katerina Smutna och Lina Korsgren. Ett försprång som snabbt gick ner till under tre minuter.

– Jag hörde att de tog in ganska mycket efter Oxberg, så jag var väldigt orolig hela vägen in, att de skulle komma bakifrån. Men jag tror att både tiden och föret tog ut sin rätt, jag tror att alla blev så trötta att det var inga stora klungor som gick jättefort bakifrån. Det var otroligt skönt när jag kom in här på slutet och fick höra att jag hade drygat ut i stället, säger Britta Norgren, som till slut var 3.47 före tvåan och fjolårsvinnaren Lina Korsgren.

Och särskilt orolig behövde hon egentligen aldrig vara. Korsgren, som låg tillsammans med tjeckiskan Katerina Smutna under större delen av loppet, hade aldrig någon forcering på gång.

– Vi fick ju någon positiv tid att vi hade tagit in en minut, men jag kände mig inte fräsch för att ta ikapp 2.45. Jag kände att det skulle bli en spurt mellan mig och Smutna, säger Lina Korsgren.

Korsgren och Smutna fick också slita hårt, då det var de båda som långa stunder fick ta ansvar för farthållningen i den klunga de hamnade i när fältet sprack upp.

– Det blir så när man väl hamnar med killarna, då vill de göra så lite som möjligt. Nej, men man har ju ändå ett ansvar att man inte vill att det ska komma upp några tjejer bakifrån, så det var bra att jag och Katerina kunde hjälpas åt, säger Korsgren, som till slut slog Smutna i en spurtstrid om andraplatsen och som säger att hon är nöjd med loppet.

– Jag gjorde allt jag kunde i dag. Och spurten satt i dag, den var bättre än på Tjejvasan. Så den är jag nöjd med, säger hon.

Ännu nöjdare var förstås Britta Johansson Norgren. Som rankar segern riktigt högt.

– Det här är en av de segrar som betyder absolut mest för mig. Jag har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Alla detaljer i förberedelserna har varit väldigt fokuserade mot det här loppet. Då betyder det extra mycket när det faktiskt lyckas, säger hon.