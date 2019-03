Dags för 67:e Svenska skidspelen: "Vad vi önskar är bättre tajming mellan mat och toa"

Skidfest, ja det är vad Jimmy Birklin och hans medarbetare vill bjuda på, både för aktiva och för den publik arrangörerna hoppas ska bli omfångsrik.

– Förra året tävlade vi i tre dagar (världscupsavslutningen). Då hade vi en publik på 22 000. Nu blir vi glada om det kommer 16 000 till årets skidspel, berättar Jimmy Birklin, vd för Svenska skidspelen.

Allt ska vara klart för 67:e skidspelen i ordningen. Det är 53 gången som Falun arrangerar spelen. Som vanligt är det är mycket som ska falla på plats.

– Under fredagen har vi företagsfokus. 300 anmälda företag från hela Dalarna med ett digert program från morgon till kväll. På lördag och söndag börjar vi äntligen tävla, berättar Birklin.

Årets Skidspel på Lugnet bjuder inte på några nyheter. Men enligt arrangörerna ser förutsättningarna bra ut.

– Vi har snö. Det är det viktigaste. Vi i har till och med så mycket snö så vi får köra undan ett lager. Men den spar vi till nästa säsong.

Nu är förhoppningen att publiken ska få en lika stor upplevelse av tävlingarna som tidigare år.

– Men det vi hoppas på är bättre tajming mellan tävlingarna apropå rusningen till de tre matkioskerna (två med hamburgare) och till toaletterna. Det blir lätt köer. Men om alla kan ta det lite piano så får vi ett bättre flyt. Med så mycket folk på plats är det förstås en utmaning, för alla.

Birklin har också en hälsning från de svenska elitåkarna.

– Det är tjejerna i landslaget som hoppas att många samlas kring skidspåret. Det sporrar till bra prestationer.

Väder blir det också.

– Det kan bli vad som helst. Snö, regn, sol. Vi är redo för allt.

Det tidigare omdebatterade öltältet flyttade man in i Lugnets sporthall förra året. Numer går det under namnet skidspelsrestaurangen. Flera ungdomsaktiviteter får därmed ställas in. Anledning; på träningsytan ska det serveras mat och öl.

– Jag kan förstå de föreningar som är arga för att de får ställa in sina träningar under de här tre dagarna, men den problematiken ligger på kommunens bord., säger Jimmy Birklin.

Fakta

67:e Svenska skidspelen i Falun 2019

Tävlingar:

Lördag 16 mars - Sprint Kvalet startar: 12.00

Finaler startar: 14.30

Söndag 17 mars - Individuellt Start damer 10 km: 11.30 Start herrar 15 km: 14.30

Funktionärer/volontärer: 600 personer

Skidåkare: 200

Vallare/ledare: 250

Media: 100

Förväntat publik: 16 000