Efter Grips avsked – doldis tar över som landslagschef: "Enormt stimulerande"

Rikard Grip har varit chef för det svenska skidlandslaget i tio år, och varit med och tagit 35 mästerskapsmedaljer och över 300 pallplatser i världscupen.

Förra veckan meddelade han att den gångna säsongen, med ett otroligt lyckat år, var det sista för Grip som landslagschef.

– Nu känner jag att det är dags att ta mig an nya utmaningar och låta andra förvalta och utveckla det vi gjort tillsammans, sa Rikard Grip i ett pressmeddelande då.

På onsdagen, lite mindre än en vecka sedan beskedet, presenterades hans ersättare under en presskonferens. Nye landslagschefen heter Jonas Peterson.

Peterson kommer ursprungligen från Jönköping, är numera bosatt i Borås där han är ordförande i skidklubben Borås GIF. Tidigare har han också studerat vid skid-universitetet i Östersund, och har varit VD för Craft.

– Skidåkning är mitt livs passion och det här uppdraget känns enormt stimulerande och utmanande på många sätt. Jag elitsatsade själv under många år och har efter skidkarriären haft spännande yrkesroller som är tätt knutna till skidor, säger Peterson under presskonferensen som hölls under onsdagen.

Landslagets längdchef Johan Sares förklarade valet att de ville ha in någon som inte tidigare varit i organisationen.

– Vi ville ha en person med bakgrund inom längdskidsporten samtidigt som vi såg en fördel med att komma in med nya ögon. Detta uppfyller Jonas Peterson. Han har erfarenhet av att leda stora organisationer, samt att jobba övergripande med strategiska frågor. Han har en kommersiell bakgrund och ett stort hjärta och engagemang för idrotten. Han kommer kunna bidra mycket till vår verksamhet.

Kontraktet med Peterson är skrivet över fyra år.