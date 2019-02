Maria Gräfnings cupvinnare efter seger i Finlandialoppet – nu väntar Vasaloppet: "Kämpat i tre år"

FIS Worldloppet Cup är "den andra" stora långloppstouren, som lever lite i skymundan av stjärnspäckade och pengastinna Visma Ski Classics, men ändå innehåller flera klassiska lopp och lockar många duktiga åkare.

Maria Gräfnings har satsat på cupen i några år och var bara en hårsmån från att vinna den totalt i fjol, då hon kom tvåa för andra året i rad. Den här vintern har hon inte litat på små marginaler. Av de sex tävlingar som körts så här långt har Gräfnings ställt upp i fem – och vunnit fyra. Det enda loppet hon inte vunnit var när hon kom tvåa bakom Vasaloppsvinnaren Lina Korsgren i König Ludwig Lauf i Tyskland.

Tack vare sin finna säsong kunde hon säkra totalsegern i Finlandialoppet i Lahtis i helgen. Efter de fem milen i fri stil var Gräfnings 34 sekunder före finskan Sinu Alusniemi. Därmed kan värsta konkurrenten i totalen, estniskan Tatiana Mannima (som kom först på åttonde plats i Lahtis), inte längre gå ikapp Gräfnings.

– Dagens race var speciellt. Det var väldigt blåsigt och ingen ville vara längst fram i klungan. Vi åkte långsamt och fler och fler åkare anslöt till gruppen. Men när vi kom in i skogen, med lite mindre vind, gick jag all in – 15 kiliometer från mål. Då fick jag en lucka på de andra tjejerna. Jag är så lycklig över att komma först, säger Gräfnings till tävlingsorganisationens hemsida.

På Instagram skriver hon:

"I tre år har jag kämpat för den röda västen. Jag kommer att fira med att åka Vasaloppet nästa helg. Galet schema men jag älskar utmaningen".