Moraåkaren nöjd med ovana rollen – fick klassisk sträcka i världscupstafetten: ”Bättre än på många år”

Två år efter succévintern som tog honom in i A-landslaget och ett halvår efter att han åkte ur det var gjorde Axel Ekström i lördags succécomeback i världscupen. Som sensationell tvåa av de 15 svenskarna – före VM-aktuella åkare som Daniel Richardsson och Jens Burman – och 27:a totalt körde han till sig en plats i svenska andralaget i söndagens stafett.

Där blev resultatet dock inte lika sprakande. Ekström, som bor i Östersund, fick köra andrasträckan, i klassisk stil. Han skickades ut som elva av startmannen Björn Sandström och hängde inledningsvis på italienaren Stefano Gardener och tysken Jonas Dobler, men stumnade sedan och lämnade över till Tiio Söderhielm som 13:e, 2.08 bakom täten och 13 sekunder bakom italienaren på tolfteplatsen.

– Det var tufft. Det blev full spätta från start, som det ofta blir på andrasträckan. Jag körde allt jag hade från start, och det tror jag att de andra gjorde också. Man måste ju försöka gå med, men jag fick slita och tyvärr tappade jag dem till slut. Det är svårt att bedöma hur bra insatsen var, men jag gjorde vad jag kunde, säger Ekström.

Att Ekström, som varit känd som en fristilsspecialist, fick köra en klassisk sträcka i söndagens stafett var en liten överraskning, men själv gillade han utmaningen.

– Jag har slipat mycket på min klassiska åkning till i år. Det kanske inte syntes jättemycket i dag när det var ganska sladdriga spår och lite halvluriga förhållanden, men jag tycker att jag tagit ett steg från att tidigare ha varit säkrare i skejt. Klassiskt känns bättre än på många år, säger Ekström som gjort sina fyra bästa världscupresultat i fristil.

– Jag har jobbat mycket med den klassiska stilen med Mattias Persson, min tränare, som är vass på teknik. Det handlar om smådetaljer, som tyngdöverföring och sådana grejer. Det är så små grejer att det är svårt att ändra på det: Det är massor av saker att tänka på, och så ska man ha bra skidor och köra allt man har samtidigt. Ändå tycker jag att jag börjar sätta det.

Kommande vecka ger en jättemöjlighet för Ekström att visa prov på just den klassiska tekniken: Under SM-veckan i Sundsvall avgörs alla tre discipliner han ställer upp i just i klassisk stil: Onsdagens 15-kilometerslopp med individuell start, torsdagens stafett och söndagens tremil med masstart (lördagens sprint i fristil står Ekström över).

– Jag är fantastiskt glad över hur bra det gick i skejten i går, men jag har ändå med mig i bakhuvudet att jag vill försöka utveckla mig mot framtiden, och då tror jag att det är bra att få tävla mycket i klassisk stil. Så jag ser verkligen fram emot SM, säger Ekström som inte kört en SM-vecka sedan han var förstaårssenior 2016.

2017 krockade SM hemma i Ånnaboda med U23-VM, och i fjol tvingades Ekström till vila på grund av körtelfeber. Därför är hans bästa senior-SM-placering i karriären en 16:e-plats.

– Det är världens tråkigaste svar, men målet för mig på SM blir att komma in i tekniken och få till trycket. Jag tycker att jag har kapaciteten att göra det bra i veckan, men samtidigt är det svårt att beräkna hur kroppen kommer att reagera efter den här helgen. Det är extra svårt att beräkna återhämtningstiden i och med att det saknas några hundra timmar träning i somras på grund av körtelfebern, och nu är det bara två dagar emellan.

Resultatet i söndagens världscupstafett? Jo, Söderhielm och Karl-Johan Westberg tog svenska andralaget i mål på elfte plats. Rysslands andralag vann, Sveriges förstalag var femma.