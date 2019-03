Stina Nilsson vinnare igen, Johaug i ovan roll och säsongens guldkorn – fem heta punkter från damernas jaktstart i Québec

► Trippel-Nilsson och minitouren vunnen

Ut på jaktstarten gick Stina Nilsson 32 sekunder före jagande Östberg, och 47 före Johaug.

Och trots tungt slit av både Johaug (som jagade ikapp och gick upp på andraplatsen) och Östberg, så var det ingen som kunde ta igen eller utmana Stina Nilsson idag.

Tre starter, tre vinster för Stina Nilsson är alltså helgens facit, och Stina Nilsson vinner utan konkurrens minitouren. Vilken mäktig säsongsavslutning för Nilsson som har gjort sitt livs säsong.

Och hon är bara 25 år gammal.

► Johaug kämpade och slet – men idag gick det inte ens för henne!

Först gick hon starkt och tog ikapp Östberg. Sedan slet de båda norskorna för att kunna ta sig ikapp Nilsson, men förgäves.

Och det är en väldigt ovan situation att se Johaug i. Vi är vana vid att det är hon som styr och ställer, som går fortast, och idag får vi se henne i en jagande situation. Äntligen lite spänning i de lopp som vi annars brukar kunna räkna ut i sömnen hur de ska se ut!

► Sex av tio

Är det betyget jag sätter på den här världscuphelgen? Säsongen? På Stina Nilsson, Ebba Andersson eller Charlotte Kalla?

Nej, samtliga ovan nämnda skulle få högre betyg än så.

Sex av tio var däremot antalet svenskor som gick in på topp tio i dagens masstart. Ett otroligt resultat, och det som tidigare år varit Norge, Norge, Norge är nu Sverige, Sverige, Sverige.

En utveckling jag gärna ser mer av!

► Säsongens guldkorn

Damerna har åkt sin sista tävling för säsongen. En säsong som har blivit något utöver det vanliga. För inte trodde jag att Ebba Andersson skulle ta just de superkliv hon gjort under säsongen. Kanske kunde jag se framför mig att hon skulle gå in på pallen någon enstaka gång, men att hon skulle gå in och vara den bästa svenskan på distans hade jag aldrig kunnat sia i.

Inte trodde jag heller att Frida Karlsson skulle kliva in på VM och ta hela tre medaljer – som junior, som debutant och med bara en världscupshelg i ryggen.

Däremot trodde jag att Stina Nilsson skulle vara precis så här bra. Det är ingenting som förvånar mig alls. Att hon skulle lyckas knäcka Johaug i ett distanslopp är dock hela säsongens allra största utropstecken i mina ögon.

► Och framtiden?

Årets säsong har varit intressant.

Nästa år blir ännu mer intressant på damsidan. För då får vi förhoppningsvis se Frida Karlsson i nästintill varenda världscupstävling, vi får förhoppningsvis se Maja Dahlqvist och Evelina Settlin som fortsätter ta kliv i sprinten, och fortsätter ta plats.

Men framför allt ser jag fram emot att få se Stina Nilsson utvecklas på distans, och hoppas få se Ebba Andersson knäcka Therese Johaug åtminstone en liten gång – för Nilsson visar att det är fullt möjligt.

Jag hoppas också att få se Charlotte Kalla med nya krafter och det pannben jag vet att hon har. Och en Ida Ingemarsdotter som även hon kan fortsätta leverera.

Åtta månader tills vi får se vad de svenska damerna har tänkt hitta på under världscupsäsongen 2019/20 – jag längtar redan.

Pallen:

1. Stina Nilsson, Sverige

2. Therese Johaug, Norge

3. Ingvild Flugstad Östberg, Norge

Svenskornas placeringar:

1. Stina Nilsson

5. Ebba Andersson

6. Jonna Sundling

7. Maja Dahlqvist

9. Frida Karlsson

10. Charlotte Kalla

14. Ida Ingemarsdotter

19. Evelina Settlin