Långväga gäster i Grängesberg – tyska grejer blir tyskt igen

Den som vill ha ett lasersvärd kan passa på nu. Även den som gillar böcker av Elizabeth George. Det är loppisvecka i Grängesberg, vilket verkar vara mer av en internationell tillställning än en lokal.

Majsan Danielsson och Marianne Hansen ansvarar för sommarens loppis. Det har kommit bra med folk, framför allt från utlandet. Norska, tyska och holländska har hörts mellan borden.

– Vi sålde porslin där det stod made in Germany i botten. Tyskarna köpte det och sa: We take it back to Germany." berättar Majsan Danielsson.

Trots att sakerna på hennes bord minskat i stadig takt känner hon sig lite missnöjd över dagen.

– Det är alltid så här i Grängesberg. Folk säger att här händer det ingenting och när det väl händer något så kommer ingen!

Det som Majsan Danielsson och Marianne Hansen får in på sin försäljning ger en extra inkomst till Folkets park i Grängesberg. Det är första gången på flera år som loppisen hålls en hel vecka. Förut har det bara varit en dag. En av besökarna är Pär Abrahamsson.

– Jag brukar gå på loppis och titta men det är mest skräp. De största fynden har jag gjort på auktion, säger han.

Vid ett bord en bit bort säljer Celina Karlsson ut sina och sin brors gamla leksaker. Det ligger bamsetidningar, lasersvärd, ljudböcker av Elizabeth George och pixiböcker på bordet. De intjänade pengarna ska sparas och att affärerna går bra kan hon intyga.

– Det var ett berg från början. Jag hade 20 spel från början och nu är det bara 4 kvar.

En konditor ställer också ut. För Helen Johansson har det inte gått lika bra. Hon har en rad av prylar och kläder bakom sig och har inte särskilt ofta kunnat plocka fram något nytt på bordet.

Barnkläder och leksaker är populärt. Det säljer även Jeanette Meijer Nylund och Johan Nylund. På bordet står tigrar, lejon och älgar i plast och av någon anledning ännu fler böcker av Elizabeth George.

– Jag vet att om rätt person kommer blir man av med det och rätt person kommer alltid. Det gäller bara att ha tålamod, menar Jeanette Meijer Nylund.

Det är en besökare som tagit sig till Grängesberg från Vikmanshyttan som letar efter något alldeles speciellt.

– Jag letar efter två vita sängbord, berättar Maarit Persson.

Men det finns inga vita sängbord inne på Folkets park i Grängesberg. Maarit gör som de andra besökarna och tittar vidare efter potentiella fynd.