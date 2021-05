Lärare tvingas sitta på toaletten för att prata i telefon – utbildningschefen: ”Situationen väldigt olycklig”

Åkerö och Sammilsdals högstadier i Leksand slogs samman inför skolstarten 2020. En hel del lärare varnade för trångboddhet, och en lösning blev att skjuta till den gamla Alléskolan.

Men den lösningen har inte räckt till för högstadiets elever och lärare.

Klassrum är för trånga, antalet grupprum räcker inte till, lärare får stressa mellan byggnader och telefonsamtal får ibland hållas i lärarens egen bil eller på toaletterna.

Skolan har haft viss distansundervisning på grund av pandemin, men efter påsklovet har samtliga lärare och elever varit på plats i skolan.

– Då såg vi ju det vi anat, att det är för trångt trots att vi byggde om vissa delar inför sammanslagningen hösten 2020, berättar Johan Nilsson, rektor på Sammilsdalskolan.

Efter en lång tid av diskussioner, försök till åtgärder och samtal med skolledningen har skyddsombuden begärt att Arbetsmiljöinspektionen rycker ut.

I en skrivelse från skyddsombuden till skolledningen står:

”Lokalerna räcker inte till och arbetsmiljön kopplat till det är ohållbar”.

”Arbetsrummen är inte tillräckligt ljudisolerade...samtal riskerar bli ”offentliga”.

”Flera lärare har blivit upprörda över att den enda lösning som stått till buds när det behövs ringa samtal med viss sekretess har varit att göra detta på någon toalett...eller i sin egen bil på parkeringen...”

Lediga lokaler är det ont om och ”...många har löst detta genom att göra en del av arbetet utanför ramtiden...”

”Bristen på personaltoaletter gör att det ibland är svårt att hinna göra detta på de korta raster som erbjuds”.

Det är också svårt med schemaläggning:

”Det går inte att ha pedagogiskt tankesätt...och tidspannet mellan lektioner är ofta så tajt att man inte hinner plocka undan från föregående lektion och förbereda nästa.” ”Om en elev dröjer sig kvar för att diskutera något raseras ofta hela planeringen”.

Totalt på skolan går 555 elever från F-9. På högstadiet finns 395 elever, i höst blir de 410 med några inflyttare. Antal undervisande lärare för högstadieeleverna är 30.

Jag ser varken felaktigheter eller kan bestrida det som formuleras

– Vi är trångbodda och nära maxkapacitet. Det som sägs och står i skrivelsen håller jag med om. Jag ser varken felaktigheter eller kan bestrida det som formuleras där, säger Sammilsdalskolans rektor Johan Nilsson.

– Vi bestämde tidigt att använda Alléskolan för språk, som ju har mindre grupper. Men det har ändå visat sig att de klassrummen är för små. Det blir trängsel, dålig luft och stress mellan byggnaderna.

Han anser att skolpersonalen inte kan göra mer än de hittills gjort genom att pussla med scheman och tänjt på utrymmen och lösningar.

Vad behöver ni?

– Vi behöver framför allt fler fullstora klassrum (för 30 elever, reds anm) och fler personalrum eller grupprum.

Har ni på Sammilsdal funderat på någon konkret större lösning?

– Det finns ett förslag att flytta lågstadiet till Alléskolan och låta högstadiet få en extra korridor i huvudbyggnaden. Förslaget togs emot väldigt positivt av lärarna, även om det finns en del invändningar även mot det.

Förslaget har i dagsläget fått nobben från skolledningen och politiken.

– När det blev ett nej, gick luften ur lärarna. De gör verkligen allt de kan för att lösa situationen, säger rektor Johan Nilsson.

Det var en hel del livliga protester när högstadierna skulle slås samman – finns det skolpersonal som säger ”vad var det jag sa”?

– Det är ingen som gottar sig i att det inte funkar, det finns ingen som är intresserad av att strö salt i såren, säger Johan Nilsson.

Tomas Bergsten (C) är ordförande i utbildningsutskottet:

– Grunden till att vi sade nej till att flytta lågstadiet till Alléskolan är att en förändring av den omfattningen måste följa investeringsprocessen och beredas ordentligt. Därför har vi bett om om en långsiktig plan med en risk- och konsekvensanalys innan frågan kan hanteras politiskt.

Det är först nu vi blivit uppmärksammade på det akuta behovet

Med bara tre veckor kvar till sommarlovet tycks problemet som helhet ändå hamnat högt upp på listan.

– Det är först nu vi blivit uppmärksammade på det akuta behovet. Baserat på det som kommit in nu, måste det tas ett gemensamt grepp och hitta snabba genomförbara åtgärder först och sen se på det långsiktiga. Ett arbete som leds av utbildningschefen.

Det finns 14 mkr avsedda för arbetsmiljö 2021 till 2024 - varför kan ni inte använda en del av de pengarna?

– De pengarna är avsatta för alla grundskolor och för att åtgärda saker som prioriterats ner under lång tid. Så därifrån kan vi inte ta pengar till en enskild sak som är mer omfattande, förklarar Tomas Bergsten.

Utbildningschef Carin Fredlin:

– Situationen är väldigt olycklig, och det är inte så att den dykt upp precis nu. Självklart tar vi inte lätt på det här.

I skolledningens egen åtgärdsplan står också att:

"Lärarfacken påtalar...att arbetsmiljöåtgärderna på Sammilsdalskolan 7-9 inte har åtgärdats tillräckligt snabbt. Många lärare mår mycket dåligt. Grundskolechefen (Johan Nilsson, reds anm) efterlyser mer information i detalj".

– Jag är bekymrad och vi vill verkligen hitta lösningar. Vi gör inget annat än tänker på det här, och vänder och vrider på problemet, fortsätter Carin Fredlin.

– Nu tar vi bland annat omgående in en arbetsmiljöingenjör som ska hjälpa till att skapa en acceptabel arbetsmiljö så länge. Samtidigt har vi en nyanställd lokalstrateg på Leksandsbostäder som ska titta på hela lokalfrågan. Sen får vi äska pengar inför 2022 för större åtgärder, berättar Carin Fredlin.

Ledningens förslag kommer inte lösa bristerna för hösten

Huvudskyddsombuden Marko Pulkkinen och Marit Brolin hade under torsdagen förra veckan ett möte med skolledningen, men är inte nöjda med beskeden.

– Det är bra med en arbetsmiljöingenjör, men ledningens förslag kommer inte lösa bristerna för hösten, och vi tycker inte man tagit höjd för åtgärder på lång sikt. Vi behöver lokaler, men det ser vi inte att de redovisat för varken på kort eller lång sikt, säger de.

– Nu har vi begärt att Arbetsmiljöinspektionen prövar om ledningens åtgärder är tillräckliga.

Begäran till Arbetsmiljöinspektionen faller under Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a. Den lämnades in under torsdagen efter skyddsombudens senaste möte med skolledningen.