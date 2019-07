Under onsdagsnatten klockan 21.40 larmades SOS om en gräsbrand under stora hoppbacken i Falun. Personen som ringt in om branden ska ha sett rök och flammor.

Räddningstjänsten var på plats klockan 21.50 och kunde inte hitta någon brand.

– Det var ingen brand överhuvudtaget. Räddningstjänsten hittade en eldningsplats där någon hade eldat tidigare men annars fanns där inget att göra, säger en kommunikatör på SOS Alarm.