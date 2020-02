Larmat garage utsatt för inbrott – två gånger på samma dag

Enligt uppgifter från polisen ska de väktare som åkte för att kontrollera larmet på morgonen inte ha sett några tecken på inbrott. När ägaren kom dit någon timme senare upptäcktes dock att garageporten var uppbruten, varpå även polisen åkte till platsen.

Vid 23.45-tiden på kvällen såg sedan vaktbolaget via kameraövervakning att det på nytt rörde sig ljusskygga figurer vid garaget. Den här gången ska tjuven eller tjuvarna ha tagit sig in via ett fönster på garaget, men när polisen kom dit fanns inga misstänkta gärningspersoner kvar.

På platsen hittades dock en kofot som nu är tagen i beslag och kommer att undersökas i jakt på eventuella spår.

I nuläget är det oklart om något har stulits från garaget. Polisen hade under fredagsförmiddagen ingen misstänkt i ärendet.