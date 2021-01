Lars Noréns dagbok pyr av självgodhet

Hösten 2020 har varit de stora formatens tid och en tid för rannsakan. I tegelstenstunga böcker har vi fått anledning att återkomma till hösten 2017 ett flertal gånger. I Åsa Linderborgs Året med 13 månader och i den något kortare Allt som var mitt av Cissi Wallin.

När förra året närmade sig sitt slut landade så Lars Noréns mastodontverk En dramatikers dagbok på bokhandelsdiskarna. Det är den fjärde delen och på 1100-sidor går Norén igenom sitt liv, sin vardag och kommenterar de dagsaktuella händelserna från hösten 2015 till sommaren 2019.

Det är en spännande tid (även om det är i närtid). Sverige drabbas av terrordåd och Me too går som en löpeld genom landet. Senare debatteras den och betraktas. Allt emedan Norén själv sätter upp pjäser, skriver, älskar, hatar och funderar över livets slutskede, och om sin plats som äldre och far till ett litet barn.

Lars Norén anmäls ofta som en av våra största dramatiker, författare och kulturpersonligheter i allmänhet. Men jag funderar över om han egentligen är särskilt unik. Åtminstone inte som dagboksförfattare.

Det är också något han påpekar själv, tycker rentav att debatten om autofiktion är överdriven. Och visst har han rätt i det. Författare som Tove Ditlevsen, August Strindberg och Marguerite Duras arbetade alla med samma fokus, med pennan riktad in mot det egna jaget.

Det kan tyckas märkligt att använda sig av termen fiktion när man talar om någons dagböcker. Men dagboken som genre är ett bra instrument för att äga sin egen berättelse, vilket Lars Norén gång på gång visar.

Det gör det möjligt att skriva vad man vill om andra, utan att ge dem en möjlighet att försvara sig. Det behöver ju tillnärmelsevis inte vara helt sant det man i dagboken skriver och tänker. På så vis blir det lite som när barn säger ”luften är fri!”.

Då kan man misskreditera kollegor, göra ner författare som Göran Greider och baktala skådespelare som Thommy Berggren. De som Norén ogillar, de ogillar han verkligen. Det blir här mycket tydligt.

Redan innan den här delen kommit ut har den lyckats blivit kontroversiell. I slutet på sommaren publicerade Elisabeth Åsbrink en essä om Norén, som tog fäste på hur han i hennes mening verkligen är ett geni men ”sannerligen ingen vän”.

Samtidigt tänker jag att det är mycket sorgligt att en av våra allra främsta samtida egentligen bara är en mycket ensam man som är rädd för att dö och falla i glömska.

Detta eftersom han sagt upp vänskapen med henne på grund av Dagens Nyheters, i Noréns tycke alltför positiva hållning mot Nato, och det faktum att hon är medarbetare där.

En ytterligare kontrovers är att Norén själv i denna utgåva formulerat sig felaktigt om skådespelaren Paula Brandt, och påstått att denne lider av demens. Något som gjort att upplagan nu dragits tillbaka.

Vi talar alltså om en uppburen dramatiker, författare och regissör som kritiserar kolleger på vaga grunder och säger upp vänskapen med somliga i rena barnsligheter.

Ibland ger han uttryck för rent dubbelmoraliska tillkortakommanden när han exempelvis säger sig ”må illa” av folk som vill diskutera det bästa kaffet i Stockholm ”när världen faller sönder” men irriteras av att en radiopresentatör i SR uttalar den österrikiske författaren Thomas Bernhards namn felaktigt. Detta bakom en fasad av någon som tycker sig veta bäst; vara mest ideologiskt sann. Självgodheten pyr genom sidorna.

Men så finns det ju också något annat i denna mycket tjocka bok. Vi vill ju läsa vidare. Något är betagande i läsningen, håller kvar oss.

Det är sådant som hans starka kärlek till vänner och familj. Ljuset i hans liv, som är hans lilla dotter. Hans bitvis intressanta ideologiska och filosofiska tankegångar om Heidegger och Deleuze. Men när det kommer till kritan är det inte därför vi läser En dramatikers dagbok. Det är för den helt oförblommerade verbala kölhalningen av Noréns alla olika hatobjekt.

Hans starka avsky mot Dagens Nyheter och främst mot Björn Wiman. Den vämjelse han känner inför Dick Harrison. Det är varken öppet, ärligt eller vågat. Snarare fyller det en form av underhållningsvärde. Som slapstick eller parodi. Det är snaskigt. Samtidigt tänker jag att det är mycket sorgligt att en av våra allra främsta samtida egentligen bara är en mycket ensam man som är rädd för att dö och falla i glömska.

Jag minns Göran Greiders dikt från 2013, om att Lars Norén är en åskådare i en åskådardemokrati, att han i sina dagböcker sysslar med näthat ”men när han inte hatar är hans språk / det vackraste jag känner till”. Norén har all rätt att tycka som han gör; att Göran Greider är en dålig poet, men på denna punkt tycker jag Greider träffar helt rätt.

Lukas de Veen, litteraturkritiker, bibliotekarie

Recensionsfakta:

En dramatikers dagbok 20152019

av Lars Norén

Utgiven av Albert Bonniers förlag