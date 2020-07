Lars-Ove Wikars: Insekter försvinner utan att vi ens känner till dem!

Regnskogar i all ära – men just i detta nu försvinner troligtvis många arter i Dalarna som är helt okända för vetenskapen. Skogsindustrin och LRF (Lantbrukarnas riksförbund) försöker trots detta att förminska betydelsen av att vårt brukande hotar en stor del av den biologiska mångfalden.

I den senaste svenska rödlistan (en nationell sammanställning av arters utdöenderisk) är mer än var femte insektsart rödlistad (av de arter som kunnat bedömas). Nästan hälften av alla rödlistade arter är insekter. Bara vissa av de kända insektsarterna har kunnat bedömas. Bland de två allra artrikaste grupperna, steklar och tvåvingar, med vardera runt 8000 kända arter i vårt land, har en bråkdel kunnat bedömas (24 respektive 12 %). Vi är dessutom inte i närheten av att ha upptäckt alla arter bland dessa två enormt artrika insektsgrupper.

Spelar det någon roll om antalet insekter minskar? Som naturintresserad tycker man förstås så eftersom världen blir en tråkigare plats med färre insekter. Mer rent krassa överlevnadsargument finns det gott om. Ett är att huvuddelen av vår mat består av grödor som pollineras av insekter. Ett annat är att miljöer fattigare på insekter blir instabilare och invaderas lättare av skadegörare.

Nya arter för vetenskapen bland dessa dåligt kända insektsgrupper hittas så fort det finns någon person i världen som har tid och kunskap att studera dem och jämföra med exemplar i museisamlingar. Ett exempel är de två nyupptäckta gallmyggor Camptomya oldhammeri och C. hedmarki som nyligen blev uppkallade efter två ideella naturvårdare från Orsa (Bengt Oldhammer och Kjell Hedmark) av forskarna Mathias och Catrin Jaschhof. Mathias och Catrin säger att de artrikaste miljöerna de undersöker alltid är mer ursprungliga skogar, och de oroas av hur snabbt sådana miljöer försvinner i Dalarna och resten av landet.

Ett annat exempel finns bland äkta parasitsteklar, där Niklas Johansson jämfört nyligen insamlat material från naturskogar i Dalarna och andra ställen i landet med fynd i gamla museisamlingar, där exemplar insamlade redan på Linnés tid finns med. En skrämmande mängd arter, särskilt bland de som är knutna till insekter i död ved, verkar ha försvunnit bland parasitsteklarna. Skrämmande eftersom dessa lever högre upp i näringskedjan (de lever på andra insekter), och är viktiga för att reglera andra arters populationer.

Många av dessa arter hittas idag enbart i några av Dalarnas och landets finaste skogsreservat. Niklas genomgång har resulterat i femtio nya arter på rödlistan, och flera nya arter för vetenskapen, bland dessa relativt stora och vackra insekter.

I skogen försvinner de flesta insektsarterna i det tysta – utdöenden går långsamt och observeras av få. I odlingslandskapet märks förändringarna i insektsfaunan lättare. Många av oss äldre noterar att det idag flyger färre fjärilar och humlor i ängs- och hagmarker än tidigare. I projekt ”Svensk dagfjärilsövervakning” räknar ideella tillsammans med forskare sedan år 2010 dagfjärilar återkommande på samma platser.

Trots att resultaten täcker knappt ett decennium så visar data på en fortsatt minskning av dagfjärilsarter i jordbrukslandskapet. Ett mer indirekt mått på minskningen av insekter i jordbrukslandskapet är ”Svensk häckfågeltaxering” som sedan 1975 visat att just insektsätande fåglar minskar kraftigt i jordbrukslandskapet (se även tidigare artiklar om fåglar och rödlistan).

Dagens storskaliga och rationella jordbruk antas i första hand vara orsaken till minskningarna. Dessutom har nya hot mot insekterna tillkommit i jordbrukslandskapet under senare år, i form av lömska bekämpningsmedel (neonikotinoider) som slår särskilt hårt mot bin och humlor, Dessa gifter har dock tack och lov börjat förbjudas.

Spelar det någon roll om antalet insekter minskar? Som naturintresserad tycker man förstås så eftersom världen blir en tråkigare plats med färre insekter. Mer rent krassa överlevnadsargument finns det gott om. Ett är att huvuddelen av vår mat består av grödor som pollineras av insekter. Ett annat är att miljöer fattigare på insekter blir instabilare och invaderas lättare av skadegörare. Ett tredje är att förmultning och näringsomsättning försvåras utan insekter.

Ett fjärde är att många andra organismer som äter insekter, som fiskar, fåglar, fladdermöss och andra smådäggdjur, kommer att missgynnas. Insekter är en grundläggande beståndsdel i nästan alla naturliga miljöer, och utan dem skulle saker fungera väldigt annorlunda, om de ens skulle fungera.

Flera av de undersökningar som pekat på minskningar av insekter nämner fyra olika faktorer som tillsammans tros vara de största orsakerna. Dessa är förstörande av livsmiljöer, fragmentering, klimatförändringar och gifter - ”the four horsemen of the insect apocalypse” som en artikel i engelska tidningen The Guardian träffande formulerade det.

Med fragmentering menas att livsmiljöerna är uppsplittrade i små fragment, vilket av förståeliga skäl kan bli ett extra stort problem när klimatet snabbt förändras.

Klimatuppvärmningens påverkan på insekter kan annars vara både positiv och negativ. I Sverige begränsas många insekters aktivitet av den korta sommaren, och för sådana arter kan man förvänta sig att de kan komma att gynnas, förutsatt att de fortsatt hittar sina livsmiljöer.

En minskad artrikedom bedöms av många som ett större hot mot människans framtid än klimatförändringarna. Rödlistan, trots sina brister, pekar tydligt på vilka typer av arter som hotas och ofta även på orsakerna till hoten. Vårt allt mer intensiva brukande av marken i form jord- och skogsbruk är utan tvekan en huvudorsak till att arter hotas, även om bilden är komplex. Till exempel finns ett stort hot i form av igenväxning av tidigare kulturmarker.

En mycket större variation i brukningsmetoder inom näringarna skulle kunna främja såväl artbevarande som ge en robustare avkastning i en osäker framtid.

Lars-Ove Wikars

Ordförande i Entomologiska föreningen Dalarna - Västmanland)

