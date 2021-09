Läsartext: Orienteringstävlingen Trampen arrangerades i helgen solsken

Resultat: Dag 1 – långdistans

D21, 8 300 m (12): 1) Matilda Eriksson, OK Kåre, 1.16.16, 2) Anna Mårsell, Stora Tuna OK, 1.21.28, 3) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, 1.26.38, 4) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.31.23, 5) Maria Björklund, Stora Tuna OK, 1.38.29. H21, 10 190 m (19): 1) Thomas Landqvist, OK Kåre, 1.08.04, 2) Olle Kalered, Stora Tuna OK, 1.08.15, 3) Johan Nordlund, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.10.15, 4) Ludvig Åhlund, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.11.02, 5) Erik Fernlund, OK Tisaren, 1.19.16. D21 Kort, 5 100 m (6): 1) Therese Korkeakoski, OK Milan, 52.32, 2) Lina Liljequist, Stora Tuna OK, 57.23, 3) Hanna Barkegren, OK Kåre, 1.00.24, 4) Jessica Nilsson, OK Milan, 1.02.32, 5) Lovisa Danielsson, HJS-Vansbro OK, 1.05.13. D18, 5 120 m (4): 1) Olga Rindeskog, Ludvika OK, 58.56, 2) Alicia Bergkvist, Ludvika OK, 1.00.14, 3) Kajsa Ivarsson, Västerbergslagens OL, 1.00.52. H18, 6 660 m (2): 1) Esbjörn Montelius Risberg, OK Kåre, 1.03.33, 2) Isak Dalin, OK Kåre, 1.21.55. D16, 5 020 m (6): 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 56.41, 2) Irma Berg, Domnarvets GOIF, 58.41, 3) Stina Dernfalk, Ludvika OK, 1.06.10, 4) Karolina Sunnanhagen, Stora Tuna OK, 1.09.03, 5) Anja Berger, Domnarvets GOIF, 1.17.47. H16, 5 350 m (8): 1) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK, 46.04, 2) Olle Wallman, Västerbergslagens OL, 51.25, 3) William Oksvold, OK Kåre, 53.14, 4) Malte Söderlund, Karlsbyhedens OK, 57.47, 5) Wille Söderqvist, OK Kåre, 58.18. D14, 4 130 m (10): 1) Maja Maxén, Stora Tuna OK, 1.03.12, 2) Elsa Nilsson, Dalaportens OL, 1.05.34, 3) Elsa Golsäter, Korsnäs IF OK, 1.07.07, 4) Signe Eriksson Björling, Domnarvets GOIF, 1.07.15, 5) Alma Jöhnemark, Stora Tuna OK, 1.08.19. H14, 4 130 m (11): 1) Walter Söderqvist, OK Kåre, 41.11, 2) Jonatan Haglund, IFK Hedemora OK, 42.29, 3) Frode Montelius Risberg, OK Kåre, 46.26, 4) Oskar Kaipe, OK Kåre, 46.41, 5) Ville Elgesjö, Domnarvets GOIF, 49.48. D12, 3 100 m (10): 1) Maja Sveder, Domnarvets GOIF, 28.05, 2) Moa Jäderberg, Leksands OK, 30.08, 3) Lisen Nygård, OK Kåre, 33.43, 4) Kajsa Wilén, Leksands OK, 40.59, 5) Anja Nordenström, Domnarvets GOIF, 41.13. H12, 3 100 m (10): 1) Hugo Claesson, Stora Tuna OK, 28.43, 2) Ludvig Ljunggren, OK Hammaren, 31.07, 3) Tim Thomson, OK Kåre, 32.49, 4) Axel Stolt, Leksands OK, 36.38, 5) Viktor Höök, Ludvika OK, 49.06. D10, 2 630 m (6): 1) Maja Höök, Ludvika OK, 19.53, 2) Alva Jäderberg, Leksands OK, 21.43, 3) Olivia Stolt, Leksands OK, 25.41, 4) Alva Aldin, Stora Tuna OK, 26.45, 5) Lina Enberg, Ludvika OK, 33.00. H10, 2 630 m (5): 1) Emrik Remning, Domnarvets GOIF, 20.52, 2) Charlie Sveder, Domnarvets GOIF, 25.51, 3) Alexander Dobrota Jansson, Ludvika OK, 26.22, 4) Leonard Hörnell Öhlund, Säterbygdens OK, 33.01, 5) Victor Ängegärd, Ludvika OK, 33.41. D35, 5 860 m (2): 1) Hanna Brus, Snättringe SK, 1.12.19. D40, 5 120 m (2): 1) Caroline Kaipe, Snättringe SK, 48.16, 2) Helena Wallman, Västerbergslagens OL, 50.10. H40, 7 400 m (3): 1) Henrik Wåhlström, IF Thor, 1.21.35, 2) Jens Montelius Risberg, OK Kåre, 1.26.58. H45, 6 660 m (9): 1) Niklas Aldin, Stora Tuna OK, 55.26, 2) Daniel Kaipe, OK Kåre, 56.59, 3) Ulrik Imberg, OK Linné, 1.03.02, 4) Martin Andersson, Domnarvets GOIF, 1.09.18, 5) Stefan Sveder, Domnarvets GOIF, 1.17.13. D50, 4 120 m (10): 1) Anna Strand, Attunda OK, 45.18, 2) Florence Berg, Domnarvets GOIF, 51.58, 3) Susanna Erikers, IK Jarl Rättvik, 55.45, 4) Anna Jöhnemark, Stora Tuna OK, 57.48, 5) Eva-Lotta Löfgren, Stora Tuna OK, 58.31. H50, 5 860 m (15): 1) Johan Hallgren, Bjursås OK, 52.22, 2) Magnus Bergman, OK Kåre, 55.56, 3) Per Carlsson, Stora Tuna OK, 57.40, 4) Mikael Ringi, OK Kåre, 59.22, 5) Magnus Hjorth, Domnarvets GOIF, 1.03.20. D55, 4 120 m (6): 1) Karin Svensk, Stora Tuna OK, 44.05, 2) Laila Ingelsson, OK Hammaren, 49.58, 3) Lotta Jungåker, Korsnäs IF OK, 52.08, 4) Anna-Karin Rytther, Västerbergslagens OL, 1.10.40, 5) Anne-Marie Strömsten, IK Virtus, 1.13.47. H55, 5 710 m (8): 1) Joacim Ingelsson, OK Hammaren, 43.31, 2) Ola Jernström, Avesta OK, 48.39, 3) Pär Stål, Västerbergslagens OL, 54.23, 4) Tord Norell, IFK Mora OK, 1.03.02, 5) Björn Albinsson, IFK Mora OK, 1.05.50. D60, 3 440 m (8): 1) Marie Malmberg, Kvarnsvedens GOIF OK, 48.00, 2) Gunilla Rylander, Stora Tuna OK, 49.37, 3) Jannike Wåhlberg, OK Kåre, 53.12, 4) Anneli Lindqvist, Gustavsbergs OK, 53.56, 5) Inger Andersson, Årsunda IF, 1.01.43. H60, 5 120 m (12): 1) Peo Svensk, Stora Tuna OK, 47.07, 2) Ulf Burman, Gustavsbergs OK, 48.01, 3) Lars Mattsson, OK Kåre, 48.39, 4) Tryggve Ottosson, Västerbergslagens OL, 49.09, 5) Johnny Nilsson, Stora Skedvi IK SOFF, 59.27. D65, 3 440 m (1): 1) Lisbeth Hörnell, Domnarvets GOIF, 1.02.52. H65, 4 560 m (1): 1) Bengt Hamelius, Säterbygdens OK, 1.01.20. D70, 2 980 m (2): 1) Britt Eriksson, Sala OK, 52.15, 2) Kerstin Frenckner, Södertälje-Nykvarn OF, 54.33. H70, 3 910 m (11): 1) Johan Källman, Norbergs OK, 51.37, 2) Tommy Lundqvist, Bjursås OK, 52.02, 3) Mats Mårtensson, Stora Tuna OK, 55.56, 4) Rolf Mührer, Svaide Roma SOK, 57.16, 5) Kenneth Wålberg, OK Kåre, 57.46. D75, 2 980 m (2): 1) Maud Nilsson, HJS-Vansbro OK, 57.28, 2) Siv Hasselgrund, Bjursås OK, 1.08.50. H75, 3 340 m (4): 1) Benny Rendalen, Korsnäs IF OK, 50.55, 2) Jan Olof Dahlström, Bjursås OK, 55.06, 3) Leif Eriksson, Heby AIF, 1.12.45, 4) Hans Risberg, Nerike IF, 2.13.42. H80, 2 980 m (6): 1) Karl Johansson, IFK Hedemora OK, 51.23, 2) Ragnar Eriksson, OK Hedströmmen, 51.51, 3) Folke Nyström, Västerbergslagens OL, 53.27, 4) Svante Nyström, Västerbergslagens OL, 55.51, 5) Lars-B Larsson, OK Tyr, 58.50. Mycket lätt 2 km, 2 180 m (7): 1) Noel Östman, Smedjebackens OK, 16.52, 2) Erik Zhan, Västerbergslagens OL, 26.29, 3) Linn Persson, Ludvika OK, 31.37, 4) Klara Brask, Ludvika OK, 31.40, 5) Virve Olsson, Stora Tuna OK, 31.42. Lätt 2,5 km, 2 700 m (10): 1) Mats Sporre, Stora Tuna OK, 49.38, 2) Stina Nordahl, Domnarvets GOIF, 51.31, 3) Sofia Strandberg, Norbergs OK, 1.00.15, 4) Mira Olsson, Stora Tuna OK, 1.07.29, 5) Emil Lundqvist, Domnarvets GOIF, 1.07.31. Lätt 5 km, 5 070 m (4): 1) Anna Brask, Ludvika OK, 1.52.59, 2) Hanna Dufva, Ludvika OK, 2.12.14. Medelsvår 3 km, 3 300 m (20): 1) Jan Larsson Lyckholm, OK Järnbärarna, 42.14, 2) Elias Larsson Lyckholm, OK Järnbärarna, 46.48, 3) Bengt-Olof Stenestam, Klubblös, 49.11, 4) Malin Jansson, Hjobygdens OK, 50.25, 5) Julius Premberg, Stora Tuna OK, 50.54. Medelsvår 5 km, 5 180 m (7): 1) Anita Nordenström, Domnarvets GOIF, 56.00, 2) Mathilda Ruus, Domnarvets GOIF, 1.28.44, 3) Anna Wrener, Ludvika OK, 1.37.59, 4) Elias Hörnell, Domnarvets GOIF, 1.41.17, 5) Jessica Eriksson, Domnarvets GOIF, 1.50.25. Svår 3 km, 3 300 m (25): 1) Jennie Hellström, OK Linné, 37.49, 2) Sofia Adolfsson, IFK Lidingö SOK, 38.17, 3) Stina Nordin, Sundsvalls OK, 38.48, 4) Ola Jäderberg, Leksands OK, 39.48, 5) Jan Kinsten, Kvarnsvedens GOIF OK, 43.07. Svår 5 km, 5 400 m (14): 1) Klas Johansson, OK Kolmården, 46.30, 2) Patrik Söderqvist, OK Kåre, 51.00, 3) Andreas Strömstedt, HJS-Vansbro OK, 52.20, 4) Helena Norberg, Stora Tuna OK, 53.29, 5) Lisa Lindgren, Klubblös, 56.48. Svår 7 km, 6 930 m (3): 1) Johan Höök, IK Jarl Rättvik, 1.10.28, 2) Stephen Palmer, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.25.52, 3) Anders Landén, Ludvika OK, 1.55.08.