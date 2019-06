Vivi-Ann fick Älvdalens kommuns kulturpris

INSÄNT. Älvdalens kommuns kulturpris utdelas årligen som erkänsla, uppmuntran och stöd för förtjänstfull insats inom kulturområdet såsom dans, film, folkbildning, forskning, hembygdsvård och hembygdsutveckling, konst, konsthantverk, kulturminnesvård, litteratur, musik, teater eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset delades ut av kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt i samband med nationaldagsfirandet i Älvdalen den 6 juni.

Så här lyder motiveringen för kulturpristagaren 2019:

”Vivi-Ann är en verklig eldsjäl med stor kunskap om och entusiasm för kulturens betydelse. Hon har den idérikedom, styrka och envishet som behövs för att samordna ett stort kulturarrangemang som Älvdalens bygdevecka och driva Älvdalens dag på Rättvikstravet.

Vivi-Ann värnar om att kultur i olika former ska finnas i hembyn Blyberg. I bystugan kan det vara storbandsjazz eller föreställning av Friteatern. Nyår, påsk, valborg och midsommar firas på olika sätt och förstås Blybergsdagen under Bygdeveckan. Efter jul blir det ”krippfest” med tomten Vivi-Ann och den unika ”fifflarfesten” firar alla i byn som fyllt jämnt under det gångna året.

Kulturintresse, gemenskap och trivsel präglar Vivi-Anns engagemang och arrangemang”.