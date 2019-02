Göran Greider: Vi förlåter dig aldrig, Björklund, för vad du gjorde mot svensk skola!

Efter tolv år som partiledare för Liberalerna kommer nu Jan Björklund att avgå. Han sitter till hösten när en efterträdare ska skakas fram ur ett snabbt krympande parti. Han lämnar efter sig ett splittrat parti som faller som en sten i opinionsmätningarna – i den allra senaste i SvT får Liberalerna 2,7 procent. Framförallt är det ett parti som idag har lämnat det mesta av den socialliberalism bakom sig som partiet en gång förknippades med; Liberalerna har helt enkelt blivit de rikas parti och saknar helt intresse för att minska ojämlikheten, vilket kravet på avskaffad värnskatt i januariavtalet är ett tragiskt exempel på.

Men innan jag går in på det jag allraminst kan förlåta honom för så måste det också sägas: Björklund är faktiskt en av de främsta debattörer som svensk politik haft på senare år, vilket han inte så ofta fått beröm för. Han är alltid på gott humör i bataljerna, han säger aldrig fel – en kardinaldygd i det moderna mediesamhället – och han är påhittig i debatterna. De gånger jag mött honom i olika sammanhang har han alltid gjort ett sympatiskt och vänligt intryck. Och han har stått beundransvärt stadig i kritiken av Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik.

Jan Björklund kommer att ihågkommas i svensk politisk historia för framförallt två saker: För det första att han inledde ett samarbete med Socialdemokraterna och därmed bröt sönder Alliansen. Det kostade på. Han står verkligen inte högt i kurs bland de två andra, konservativa borgerliga partierna och bland Sverigedemokrater är det bara Annie Lööf av borgerliga politiker som slår honom när det gäller hatstormar på sociala medier.

Men den andra pelaren i Björklunds politiska eftermäle är tyvärr denna: han gav svensk skolpolitik en ny, auktoritär och marknadspräglad inriktning. Och det är det jag har så oerhört svårt att förlåta denna arbetargrabb för. Under hans tid som skolminister sjönk detta land allt djupare ner i det fria skolvalets och friskolekoncernernas träsk. Skolan hamnade alltmer på marknaden. Och Björklund var aldrig intresserad av att göra något åt det eller ens erkänna problemen. Ovanpå det pådyvlade han svensk skola en ny disciplinär för att inte säga auktoritär stil med ständigt fler prov och mer och nya betyg. Progressiva och frigörande undervisningsideal avfärdades som uttryck för ”flumskola”, trots att det var under flumskolans högkonjunktur som svenska elever presterade som bäst. Under hans tid sjönk betygen i internationella mätningar.

Det jag anser vara oförlåtligt är att Björklund och hans parti medverkat till marknadifieringen av skolan som ger välfärdsdirektörer alltmer makt – och därmed bidrar till en tilltagande segregation och ett befästande och fördjupande av det svenska klassamhället. Det är egentligen fulständigt häpnadsväckande att Liberalerna varit så ointresserad av att främja en likvärdig skola. Ytterst speglar det en enorm omsvängning bort från de socialliberala idealen som alltid satte det gemensamma bästa högst.

Kan en ny partiledare återföra Liberalerna till en mer socialliberal agenda? Nej, jag tror inte det. Liberalerna har på något sätt skrumpnat. Partiet verkar idag närapå ha fler ledarskribenter i sin tjänst än vad det har väljare.

