Göran Greider: Vi har just bevittnat Swedbanks moraliska kollaps

Storbanken Swedbank faller nu som en sten på börsen efter anklagelserna om att ha bedrivit penningtvätt på sina kontor i Baltikum. SVT:s Uppdrag granskning har via en läcka fått fram uppgifter som tyder på att svarta pengar till ett värde av 40 miljarder under en period av tio år har slussats till konton i Swedbank via den krisande jätten Danske bank - som i sin tur står för den största uppdagade penningtvättshärvan i modern tid.

Swedbank har inte gett några svar på varför de inte upptäckt dessa svarta pengar, som antagligen härrör från rysk korruption, trots att det pågått länge och sammantaget rör sig om enorma summor.

Det är inga småsaker vi pratar om nu. Swedbank är Sveriges äldsta bank och har miljoner kunder. Uppdrag gransknings avslöjande cirkulerar redan på de stora nyhetssajterna runtom i världen, såsom Bloombergs. Vanliga småkunder i Sverige är förbannade och oroade. Skulle det sluta i en rejäl krasch för banken lär det få stora konsekvenser för svensk ekonomi, som redan är på väg in i en lågkonjunktur med farligt höga bostadsskulder hos befolkningen.

Uppdrag Gransknings avslöjande är av två skäl dessutom extra pinsamt för bankens VD Birgitte Bonnesen. För det första: I höstas deklarerade hon med moralisk darr på rösten att Swedbank inte alls är som det korrupta Danske Bank, att man kan lita på Swedbank. På det blev hon rätt populär i affärspressen och kunde kamma in bättre börskurser för sin koncern. För det andra är denna skandal pinsam för Bonnesen därför att hon under en stor del av perioden då de misstänkta transfereringarna ska ha skett, var chef för bankens verksamhet i Baltikum.

Räck upp handen, den som är överraskad över detta avslöjande! Vi lever sedan åttiotalet i den finansiella kapitalismens alltmer skakiga era där finansiella transaktioner är långt viktigare än realekonomin, för att inte tala om löntagarna. Bankers främsta mission i denna värld är ingenting annat än ackumulation av kapital – de är spindlarna i kapitalismens nät - och det är i grunden därför de så ofta helt struntar i all moral eller väljer att se bort. För en generation sedan var de stora bankerna rättså djupt inbäddade i olika statliga regleringar. Politiken hade en viss makt över dem. Idag är de fria – och ansvarslösa. I höstas kunde vi höra den sedvanligt tandlösa Finansinspektionen säga att Swedbank är en utmärkt bank.

Den så kallade Panamaskandalen som briserade för några år sedan visade att enorma summor undandras skatt och gör svarta pengar vita via de etablerade bankerna. Den gången var det av svenska banker framförallt Nordea som fick stå naken inför allmänheten.

Men det är gigantiska summor som idag undandras världens stater. Och det har blivit värre. Ojämlikheten tilltar i världen och ett litet men växande skikt i den globala eliten berikar sig allt mer, både på lagliga och olagliga vägar. Och när de sitter där med sina enorma inkomster tycker de uppenbarligen att de måste försöka slippa betala skatt. Det är ju så alla andra gör, tänker de. Ungefär så svarade Leif Östling, om ni minns honom, på frågan om hur han kom på idén att placera sina pengar utomlands.

Den franske ekonomen Gabriel Zucman, specialiserad på de skatteparadis som är de fattigas helveten, har konstaterat: ”När ojämlikheten ökar, blir det en elitsport att undfly skatter genom utlandsplaceringar”. Vissa psykologer har rentav myntat uttrycket ”ormar i kostymer” – och ibland i knytblus - för de höga chefer med stor ekonomisk makt som tenderar att sätta sig över all moral och etik för vinsten, makten, konkurrensen.

De fakta som Uppdrag Granskning hittills lagt fram pekar ganska entydigt på att kriminella pengar har passerat genom Swedbank, år efter år, utan att banken höjt ögonbrynen.

Och år efter år har de svenska storbankerna har gjort enorma vinster, bland annat tack vare att regeringarna sänkt bolagsskatten men också för tjugo år av utebliven bostadspolitik drivit upp de privata bostadslånen till orimliga nivåer, vilket bankerna tjänat på­. Sådana vinster är i alla fall lagliga. Vad som nu uppdagas är olaglig penningtvätt.

Denna vecka har vi bevittnat Swedbanks moraliska kollaps.