Krönika Erik Nises: Folket i Idkerberget har blivit oschysst behandlade!

Folket i Idkerberget blev i veckan oschysst behandlade av politiker som egentligen ville dem väl. Misstaget politikerna gjorde var att de glömde att deras uppgift inte är att bestämma vad som är bäst för medborgarna utan att istället försöka hjälpa dem att lösa problem och stötta dem i deras livsval.

Och jag kan inte tänka mig något som är mer värt att stötta än att knega ihop till ett hus i en by omsluten av vacker natur för att där låta sina barn knata iväg till en byskola som är centrum i en levande bygd. Men politikerna meddelade att Idkerbergets skola skulle stängas.

Jag tror det gick till så här: tjänstemännen i kommunen, vars uppgift är att larma om siffrorna inte går ihop, såg att elevunderlaget och personalförsörjningen på ganska snar sikt kan tänkas bli ett problem. De kom med en typisk tjänstemannalösning på problemet, nämligen att lägga ner skolan. Inget konstigt med det.

Det var i ledet efter som det gick snett. Politikerna drog i väg till Idkerberget och berättade att man skulle stänga skolan direkt för att slippa stänga den på sikt. Man sade, och trodde säkert också, att det var för barnens skull. Man menade väl. Men folk blev naturligtvis förbannade. Och allt beror på att politikerna missade politiken i det hela.

Problemen med att driva små byskolor är verkliga, men felet är varken politikernas eller Idkerbergetsbornas. Det kan däremot lösningen vara. Därför är det obegripligt att politiker och medborgarna hamnat på olika sidor i den här situationen.

Nämndens ledning bör därför åka tillbaka till Idkerberget och be om ursäkt för att de stövlade in utan politiska lösningar på folks problem. Idkerbergetborna ger dem säkert en chans att börja om från början. Och om politikerna är osäkra på vad som ska göras sen så kan de alltid pröva att ta avstamp i sin ideologi.

Borlänge styrs för första gången av en koalition med rötter i såväl arbetarnas klassmedvetna folkrörelse och landsbygdens lokalpatriotism, som i den liberala tradition som värnar egenmakt.

Så kanske kan en lösning se ut så här:

Föräldrar och andra engagerade i Idkerberget skapar en förening som ansöker om att få bilda en kooperativ skola. Naturligtvis icke vinstdriven. För några pengavinster finns inte att göra. Däremot är enorma värden som frihet och jämlikhet kopplade till projektet att rädda byskolan.

Barn- och utbildningsnämnden ålägger sedan förvaltningen att ragga fler elever till nästa skolstart. Innerstadens skolor är knökfulla och inte minst i invandrartäta områden finns många barn som säkert skulle må bra av att gå i en mindre skola och träffa barn med annan bakgrund, andra fritidsintressen och erfarenheter.

Barn i Idkerberget skulle i god tid före högstadiet få kontakt med ungdomarna i stan. Kanske ökar det tryggheten för dem också. Man behöver inte ändra upptagningsområden utan bara sondera intresset hos barn och föräldrar.

Några skötsamma ungdomar med engagerade föräldrar som kan ta sig till Idkerberget för föräldramöten kommer man garanterat hitta. Det skulle säkert vara roligt för alla parter och skolbussen kostar lika mycket åt båda hållen.

Kanske gör man en drive och försöker locka fler ungar från andra sidan kommungränsen till skolan? Det bor barn i skogarna mot Ludvika också!

Skolföreningen tar över driften av skolan. Huset får de gratis av kommunen, eller hyra för en spottstyver. Regelbunden storstädning kan kanske göras ideellt som på föräldrakooperativa förskolor. Någon lämplig person som i dag går arbetslös kan anställas som kombinerad rastvakt, städare och vaktmästare.

Framtida renoveringar kan säkert skötas av frivilliga och kunniga krafter i Idkerberget till priser som kommunen aldrig skulle kunna matcha. Kanske kan man i skolmatsalen även servera dagens lunch och sälja matlådor till jobbpendlare och äldre?

Kommunen å sin sida lovar att under en överenskommen period behålla den höga skolpengen som Idkerbergetbarnen har i dag.

Samtidigt, och här kommer politiken, blåser man på med full kraft för att utveckla Idkerberget. Sänk markpriserna, snabbhandlägg bygglov och markplaner i Idkerberget.

Låt det kommunala bostadsbolaget ihop med lokala företagare bygga bostadsrätter på de billiga tomterna. Någon fin radhuslänga med utsikt över sjön eller ett flerfamiljshus med stora balkonger i söderläge.

Rulla ut bredband och marknadsför orten för den enorma potential som finns där: friheten, sammanhållningen, vildmarken och ändå närheten till stan. Jag har ingen aning. Det är Idkerbergsborna ni ska fråga. Jag är säker på att de har svar.

Men börja med att bordlägga beslutet om stängning i två år. Medan ni tillsammans försöker lösa problemet rör ingen skolan. Under tiden ger ni Idkerbegsborna all stöd och hjälp som är rimligt för att utveckla sin by och rädda sin skola. Om det ändå inte går så har kampen inte varit förgäves.

För på vägen har ni drivit politik tillsammans med de ni är valda att representera. Då kommer alla förstå. För medborgarna förväntar sig nämligen inte att politiker löser alla samhällsproblem. Bara att de verkligen försöker.

Erik Nises

Medlem i Socialdemokraterna i Borlänge

ledare@daladem.se