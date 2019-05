Malin Ragnegårds krönika: Ett klassförakt jag hatar!

Vem bryr sig om hur kvinnan jag träffar på äldreboendet mår? Hon som städar grundskolans lokaler, som jobbar på förskolan eller hon som jobbar dygnet runt på sjukvårdsavdelningen?

Hur kan det finnas ett större intresse för en okänd person på instagram än för den som ger vård och omsorg till det mest dyrbara vi har − våra anhöriga.

Visst, jag fattar att det handlar om en flykt. En flykt från sin egen verklighet, in i någon annans – en verklighet som vi inte vet något om på riktigt. Men ändå. Merparten ignorerar alla stressade själar, utslitna kroppar och ångesten över att alltid jobba, aldrig orka och ändå inte ha några pengar kvar att sätta in på sparkontot – välfärdskvinnornas verklighet är inte något du vill fly in i.

Du vill fly ifrån.

Men de är kvar.

Jag vill inte ha ett samhälle där du mer eller mindre tvingas till en klassresa för att kunna leva ett gott liv, känna frihet och trygghet. Jag vill ta kampen mot klassamhället – för allas rätt till ett gott liv, till frihet och trygghet. Detta oavsett om du har pluggat längre eller kortare tid, oavsett på vilken sorts skola den utbildningen finns. Den kvinnan som är utbildad undersköterska, som fortbildat sig (ibland specialistutbildat sig) och som i sitt yrke bokstavligt har ansvar för andra människors liv och hälsa.

När jag vill veta hur min anhörige mår, hur hen har ätit eller om något annat speciellt har hänt sedan sist så är det ju henne jag frågar. Aldrig chefen, en administrativ assistent eller en politiker. För det låter ju absurt.

Men när det kommer till hur arbetet ska organiseras, hur många personal som behövs för olika arbetsuppgifter, när sommarsemestern ska förläggas och vad som krävs för en arbetsmiljö som får de anställda att orka – då tillfrågas inte hon som vet bäst och mest.

Chansen att bli tillfrågad utifrån sin yrkesprofession som tjänstemän och akademiker är däremot inte ovanlig alls.

Det är ett klassförakt som jag hatar. Den kampen tänker jag aldrig ge upp.

Jag möter så många viktiga och yrkeskunniga välfärdsarbetare som inte tror att de är värda något, att deras kunskap inte betyder något och att deras åsikt inte räknas. Det är de som ger mig kraft. För jag tänker inte tolerera den ordningen. Klass och kön hör ihop i ett samhälle som inte är jämställt eller jämlikt.

Men för att förändra de stora normerna som byggts upp och cementerats, för att utmana strukturer som hotar en ordning av maktbalans som gynnar en del så krävs att vi är många och att vi är modiga. Att vi börjar bry oss om den jobbiga verklighet som barnskötaren kanske lever i på den förskola där mitt barn går, istället för att fly in i overkligheten på instagram. Att den skillnad som vi kan göra med den tid som vi har är viktig och betydelsefull.

Vad vill du kunna berätta att du gjorde för skillnad?

Jag vet vilka historier jag vill kunna berätta och det ska jag göra en dag.

Malin Ragnegård

Ordförande Kommunal Bergslagen

Huvudtalare på 1 maj i Avesta.