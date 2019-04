Robert Sundberg: C blev ett stadsparti

En del valstatistik från Faluns omval tänkte jag bjuda på här. Vi kan ta en (påstådd) segrare, i alla fall i ökat väljarstöd: Centerpartiet. Dess ledare är Joakim Storck. Vi kan titta på hur han och C ökade.

Fram träder bilden av ett "fånga alla-parti", ("catch all") som statsvetarna kallar ett parti som vinner väljare i alla grupper. En motsats är ett nischparti, som utmejslar en grupp väljare, som man erhåller.

Mindre partier är ofta av nischkaraktär. I Faluns omval kan Liberalerna, Miljöpartiet och Falupartiet vara några som passar på beskrivningen.

Åter till Storcks C. Jämförelsen görs med 2014. Sedan dess har C ökat, från 11,4 procent till 17,0: med 5,6 procentenheter.

Partiet har haft starkast stöd på landsbygden och har det fortfarande i stor grad. Men det har ändrats i andra avseenden.

C har nämligen ökat i centrala delar i Falun. Partiets ökning är störst där. I Ångbryggeriet (centralt beläget område i staden) är C-ökningen 10,2 procentenhet, till 16,2. Ökningen är nästan dubbelt så stor som partiets genomsnittliga.

Samma mönster finns i andra centralt belägna valdistrikt, som Kristine (plus 9,6 procentenheter till 15,4), Kyrkbacken (plus 10,3 till 19,2), Östanfors (plus 6,8 till 14,4), Hyttgården (plus 6,9 till 13,7) och Kämparvet (plus 7,6 till 15,2).

Låt oss ta några valkretsar som kan kallas suburbia, centralortsnära villaområden: Lugnet, Gruvan och Källviken och västra Främby. I Lugnet ökade C med 8,2 procentenheter till 17,5. I Gruvan med 8,0 till 16,6. I Källviken och västra Främby med 7,2 till 16,3.

Låt oss se på valkretsar på landsbygden, Centerpartiets traditionella starka geografiska område. I Aspeboda är C ännu starkt, 23,7 procent. Men ökningen är med 0,8 procentenhet långt under C-kommunsnittet på 5,6.

I ett av sina starkaste fästen, Linghed, har C minskat, med 3,7 procentenheter till i och för sig ännu höga 34,3. Också i Enviken minskar C. Tappet är på 2,6 procentenheter till 28,6.

Joakim Storcks C vann (ökade) genom att öka i centrala Falun och ökade trots tapp på delar av landsbygden.

I Bjursås västra är det samma nedåttrend för C: bakåt med 2,9 procentenhet till 18,4. I Boda och Toftbyn är C-tappet 1,6 till 21,8.

I nästan alla dessa valdistrikt, där C minskat trots ökning totalt men ännu är starkare än sitt snitt, ökar SD. Ja, SD ökar mer än sitt snitt och gör det från en nivå som är över SD-snittet i kommunen.

Det talas om att S tappar väljare till SD, vilket även M gör. Men i rikspolitiken talas det sällan om att C tappar väljare till SD. I Faluns kommunala omval finns en tendens att C tappar i fästen på landsbygden i kommunens yttre områden och de väljarna går till SD.

Samtidigt vinner C väljare i stan. Trots att C i utgångsläget (2014) har lägre stöd där än sitt snitt i kommunen ökar partiet i dessa valkretsar mer än sin genomsnittliga ökning.

Siffrorna visar på en förändring där det kommunala 17-procentpartiet C utvecklats till att få ett genomsnittligt stöd på ungefär den nivån genom att tappa i kommunens yttre delar, där partiet varit starkt. Och genom att öka i centrala delar, där partiet varit svagt.

