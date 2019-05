Robert Sundberg: Det finns militära upprustare både här och där

Den före detta riksdagsledamoten, försvarsministern och talmannen Björn von Sydow (S), presenterade på tisdagen försvarsberedningens rapport. Den är utförlig och detaljrik.

Alla riksdagens åtta partier har suttit i denna beredning och alla står bakom innehållet i rapporten. De fyra allianspartierna skriver dock inte under den. Bara de tre rödgröna partierna och Sverigedemokraterna gör det.

Allianspartierna ville, för att skriva under, att den S-ledda regeringen skulle binda sig för att anslå de 30 miljarder kronor i ökat anslag som behövs i nivåhöjning mellan försvarsanslagets 54 miljarder i dag och 84 miljarder 2025, i form av en trappa med årligen fem miljarder kronor mer per år.

Att åta sig att anslå så mycket så snabbt till ett område i statens budget är för mycket. Det går inte. Det är fråga om en ökning på en halv procentenhet av bnp. Samtidigt ska skatter sänkas, inte höjas. Höjda skatter borde vara fallet om försvaret ska få mycket mer pengar.

I januariavtalet är en punkt av 73 att den så kallade värnskatten, på inkomster över en viss nivå, tas bort. Den ger staten drygt sex miljarder kronor i årlig intäkt. Det är en skatt som borde vara kvar om försvaret ska ges mycket högre anslag.

2007 beslutade alliansregeringen att ta bort förmögenhetsskatten. Den gav årligen 4,5 miljarder kronor till staten. Som finansiering av det, och minskad fastighetsskatt som omvandlades till en avgift, minskade den regeringen anslaget till försvaret med så mycket att försvarsministern Mikael Odenberg (M) var tvungen att avgå. Detta efter att ha förlorat budgetstriden med finansminister Anders Borg (M).

Ska försvaret få det ökade anslag allianspartierna vill borde återinförande av en förmögenhetsskatt och högre fastighetsbeskattning föras på tal. Det är denna ovilja från de borgerliga partiernas sida att gå med på finansiering av ett kraftigt ökat försvarsanslag som är en oseriös hållning.

För det är fråga om en 50-procentig ökning av anslaget till försvaret på bara fem år som denna debatt handlar om. Det är en stor och snabb ökning. Inga andra utgiftsområden brukar få sådant.

Skattekvoten var 2017 44,0 procent av bnp (summan av producerade varorna och tjänsterna i landet ett år) i Sverige, bland de lägsta sedan 1977. Snittet de 40 åren däremellan har varit drygt fem procentenheter, eller 250 miljarder kronor, högre i årlig nivå i form av nästan 50 procent av bnp.

Det finns alltså utrymme att höja skatteuttaget om försvaret ska ges mer resurser. Den halva bnp-procentenhet det är fråga om är bara en tiondel av den lägre nivå i skattekvot Sverige har nu jämfört med snittet för 80- och 90-talen.

Det var en detaljerad lista von Sydow räknade upp. 5 000 fler värnpliktiga per år. Fler brigader i krigsorganisationen. Fyra fler regementen för utbildning av värnpliktiga. Ett av dem kanske i Falun. Eller i Sollefteå, Härnösand eller Östersund.

Och Arvidsjaur ska bli regementsort igen, efter att varit på sparlåga flera år under ett regemente i Boden sedan Kavalleriregemente 4 lades ned.

Flygskolan och basen i Uppsala ska bli flottilj igen. Jasplan av modell C/D ska behållas samtidigt som nya Jas modell E tillförs.

Bättre beväpning för marinens fem Visbykorvetter. Och det ska vara ett ubåtsvapen om fem ubåtar varav nya A 26 tillförs i två exemplar runt 2025.

Mer artilleri och Kristinehamn som ny regementsort för det truppslaget, utöver dagens enda artilleriregemente i Boden. Så där kan man räkna upp detaljer.

Det som motiverar svensk upprustning är Rysslands upprustning. Björn von Sydow tog upp det ryska relativa styrkeöverläget i vårt närområde. Och ökad rysk aggression, som olagliga annekteringen av ukrainska Krim.

Det om Rysslands styrka i vårt närområde känns igen från 80-talets kalla krig. Då hette det att Sovjetunionen och dess Warszawapakt (WP) bara kunde sätta in en mindre del av sin stora mäng trupper i ett krig mot Sverige. För Sovjet/WP var uppbundet med merparten av sina styrkor i Centraleuropa. Så är det rimligen fortfarande.

Det finns säkerhetspolitisk osäkerhet och krigsrisk i världen. Och det utan att det nödvändigtvis är Ryssland, som försvarsberedningen pekar ut som upprustare i vårt närområde, som står för den.

Det gäller därför för Sverige att ha uthållighet. Det är därmed viktigast att öka arméns numerär med fler värnpliktsutbildade soldater, hemvärn och ge dem bra utrustning.

Att, som von Sydow nämnde, det är viktigt med en svensk försvarsindustri är inte självklart. Kan andra (små) länder (exempelvis Finland) handla vapen från hyllan, som det kallas, borde Sverige kunna det.

När jag skriver det här har jag på tv-kanalen CNN. De har inslag med bakgrundstexten: "Tensions with Iran" (Spänt läge med Iran). Vidare står det "On the brink?". Det betyder: "På gränsen?". Logiska fortsättningen är: "Till krig".

Undertill är en rad med texten: "NYT: WH reviews Plan to deploy up to 120 000 Troops to Mideast. NYT är New York Times och WH Vita huset (presidenten).

Presidenten ser alltså över en plan om att "distribuera" (sända) upp till 120 000 soldater till Mellersta östern. Det är Iran som är fienden, med sitt (av USA påstådda) kärnvapenutvecklingsprogram.

Så det finns säkerhetspolitisk osäkerhet och krigsrisk i världen. Och det utan att det nödvändigtvis är Ryssland, som försvarsberedningen pekar ut som upprustare i vårt närområde, som står för den.