Robert Sundberg: S valsegrare i Finland men med liten marginal

I Finland bildar, av tradition, det största partiet regering. Dess partiledare blir regeringsbildare, statsminister. I den regering denne bildar utgör det egna partiet stommen. Sedan byggs det på med andra partier tills en majoritet erhålls, mer än 100 mandat av riksdagens 200.

Och i Finland kan alla partier regera med alla. Detta även om det finns motsättningar och motvilja mellan partier även i detta land. Historiskt har två av de tre största partierna bildat ny regering efter ett val. Men sedan valet 2011 har Finland fyra större partier.

I det valet nästan femdubblades nämligen det invandringsnegativa, högerpopulistiska partiet Sannfinländarna. Det leddes av Timo Soini, och gick från fyra procent till 19,1. Partiet blev större än ett av de tidigare tre största partierna. I röstandel blev Sannfinländarna rent av jämnstort med det näst största partiet Socialdemokraterna, som dock fick tre mandat mer.

I valet 2015 minskade Sannfinländarna lite grann, till 17,6 procent. Partiet blev tredje störst i röstestöd, men näst störst i mandat. Sannfinländarna kom att ingå i den nya borgerliga trepartiregeringen, som leddes av valvinnaren Centerpartiet och C-ledaren Juha Sipilä. I regeringen kom även Samlingspartiet (motsvarar Moderaterna) att ingå.

Halvvägs i mandatperioden sprack Sannfinländarna. Dess ministrar, med partiledaren Soini, satt dock kvar i regeringen. Och de bildade ett nytt parti, Blå framtid. Resten, Sannfinländarna som i praktiken var utanför regeringen, kom att ledas av Jussi Halla-aho. Deras stöd minskade till åtta procent en tid.

I början av årets valrörelse hade Sannfinländarna fortfarande lågt stöd, runt 11 procent. Blå framtid hade runt två procent. Båda övriga regeringspartier hade under sina valresultat. Statsministerns C, med då knappt 15 procent hade drygt sex procentenheter under valresultatet 2015.

Den låga nivån kom att bestå för statsministerns parti, som sista dryga månaden innan valet ledde en expeditionsregering.

Regeringen och dess politik, som var högerliggande i ekonomiska och välfärdspolitiska frågor, fick missnöje riktat mot sig från väljarna. Partierna till vänster: S, Vänsterförbundet och De gröna, kom att gynnas av det.

Vänsterförbundet ökade drygt en procentenhet i valet, till 8,2 och fick 16 mandat mot att tidigare ha haft 12. De gröna ökade tre procentenheter till 11,5 och fick 20 mandat, mot att tidigare ha haft 15.

S, lett av Antti Rinne, ökade och blev största parti. Ökningen var dock bara 1,2 procentenhet till 17,7. I mandat blev utdelningen bra, sex mandats ökning.

Fram till för en vecka sedan, eller två, såg S ut att göra ett ännu bättre val. Men partiet tappade valrörelsens sista veckor. Även De gröna minskade då.

Den tidsperioden ökade Sannfinländarna till att till slut bara minska med 0,2 procentenhet i väljarstöd jämfört med valet för fyra år sedan: 17,5 procent. I mandat blev det ett mer, till 39. Partiet var alltså nära att bli största parti och fick bara ett mandat mindre än det största, S på 40 mandat.

Samlingspartiet, som suttit i regeringsställning de senaste mandatperioderna, fick 17,0 procent och 38 mandat. Partiet blev trea. Det ökade ett mandat, trots att väljarstödet minskade med 1,2 procentenhet.

C gjorde ett så dåligt val som opinionssiffrorna visade: 13,8 procent. Det innebar ett tapp på 7,3 procentenheter. I mandat blev det 31, 18 mandat färre än 2015. Blå framtid fick bara en procent och hamnade utanför riksdagen.

S väntas bilda regering, troligen ihop med Samlingspartiet. Kanske ingår även De gröna. Det blir då 98 mandat. Ytterligare ett parti behövs därför för majoritet. Vänsterförbundet, med 16 mandat, eller Svenska Folkpartiet, som fick 4,5 procent och nio mandat, kan komma i fråga.

S vill inte regera ihop med Sannfinländarna, vilket Samlingspartiet gjort den gångna mandatperioden. Sannfinländarna har nämligen blivit än mer högerpopulistiska och främlingsfientliga de senaste två åren.

Regeringsförhandlingarna kan dra ut på tiden, men inte lika länge som i Sverige. Finland är ordförandeland i EU från halvårsskiftet och bör ha en ny regering klar innan dess.

Sannfinländarna och Halla-aho använde i valrörelsen Sverige som avskräckande exempel på hur dåligt (enligt partiet) det kan gå för ett land som har stor invandring.

Sannfinländarna och valets förlorare Centerpartiet hamnar i opposition, ser det ut som.

Med Samlingspartiet kan S dock få svårt att få till en mer välfärdsinriktad politik, i linje med valvinden åt vänster. Detta även om De gröna blir med i regeringen och kanske även Vänsterförbundet.

Med Vänsterförbundet i regeringen skulle S få mer understöd för en välfärdsinriktad politik. Men Samlingspartiet vill nog hellre ha med Svenska Folkpartiet i stället i en majoritetsregering, där de andra partierna utöver det egna är De gröna och S.

