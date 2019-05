Robert Sundberg: Så EU-röstar Dalarna om trenderna består i år

Skiljer sig röstandet i EU-val i Dalarna från det i Sverige som helhet? Svaret är både ja och nej. Ja, eftersom det finns partier som har både högre och lägre stöd i Dalarna än i landet som helhet.

Nej, eftersom trender på riksplanet slår igenom även i Dalarna. Gällande det kan några exempel ges. I EU-valet 2004 fick Junilistan, som var emot att mycket makt var på EUs nivå, ett högre stöd i Dalarna än i landet som helhet. I hela Sverige fick Junilistan 14,5 procent. Men i Dalarna var dess väjarstöd högre, 19,2 procent.

Partiet var nytt och fick nästan var femte röst i Dalarna. Det var mycket, även om valdeltagandet var lågt, 37,9 procent i landet och 34,9 procent i Dalarna.

Ett annat exempel är Feministiskt initiativ, Fi, 2014. Partiet fick 5,5 procent i hela Sverige. Partiet hade framgång även i Dalarna, men inte lika mycket som på riksplanet, 3,9 procent. Valdeltagandet i Sverige var 51,1 procent. I Dalarna var det 48,2.

Vad avser att ha högre stöd i länet än landet är Dalarna ett län där S och C brukar ha högre väljarstöd än sina rikssnitt. Det stämde 2014 med 30,1 procent för S och 8,2 för C. Rikssnittet för S var 24,2 procent och för C var det 6,5.

Högst var stödet för S i länet i Smedjebacken, Avesta och Ludvika. Lägst var S-stödet i Leksand, Orsa och Falun. S-stödet i Leksand var det enda som var under rikssnittets 24,2 procent. I övriga kommuner var S-stödet över riksnivån. Högst var det i Smedjebacken med 40,8 procent.

Liberalerna brukar i riksdagsval ha lägre väljarstöd i länet än rikssnittet. Men i EU-valet 2014 låg L-stödet på rikssnittets 9,9. Det goda resultatet för L i Dalarna, jämfört med hur det brukar vara i riksdagsval, berodde på att Marit Paulsen med boende i Malung-Sälen, var partiets främsta kandidat. Hon drog väljare i länet och i hemkommunen Malung-Sälen, 13,6 procent. Det var starkast i länet för L.

2014 gjorde Miljöpartiet ett bra EU-val. Partiet fick 15,4 procent i hela landet. I Dalarna var MP-stödet dock 11,4 procent, fyra procentenheter under rikssnittet.

Av Dalarnas kommuner gick det sämst för MP i Malung-Sälen, Älvdalen och Vansbro. Bäst i länet gick det för MP i Falun. Där hade partiet med 15,0 procent nästan samma stöd som på riksplanet.

I EU-valet 2014 hade Sverigedemokraterna högre stöd i Dalarna än i riket som helhet, med 11,6 procent i länet mot rikssnittets 9,7. Faktum är att SD blev näst största parti i Dalarna i EU-valet 2014. Starkast kommuner i länet för SD var Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen. Svagast var SD i Falun.

Moderaterna, som gjorde ett dåligt EU-val med 13,7 procent i landet, hade bara 10,4 procent i Dalarna. Med det blev M fjärde största parti i länet, efter S, SD och MP. M kom före L i länet med bara en halv procentenhet.

Dalarna lär fortsatt vara ett S-fäste även i EU-valet. Men i riksdagsvalet i fjol tappade S mer än rikssnittet i län som Dalarna och de i Norrland

V hade 2014 något högre stöd i länet, 7,4 procent, än i landet som helhet, på 6,3 procent.

I geografisk fördelning på sina väljare var MP och SD varandras motpoler 2014. Där MP var starkast, Falun, hade SD sitt lägsta stöd i länet. Och där SD hade sitt näst högsta stöd, Älvdalen, hade MP sitt näst lägsta stöd.

Kristdemokraterna fick i valet 2014 i hela landet 5,9 procent. I Dalarna fick partiet 4,6 procent, alltså under rikssnittet.

Är Dalarna ett EU-kritiskt län? En tendens till det har ju funnits i folkomröstningarna om EU-medlemskapet 1994 och EMU 2003 (fjärde högsta nejnivån bland länen). Och EU-parlamentsvalet 2004 med höga stödet för Junilistan i Dalarna antydde det. Men nu är det oklart om det är så.

Möjligen är det en tendens till högre stöd för SD i Dalarna, jämfört med i hela Sverige, som kan förstärkas i årets val. SD profilerar sig ju som negativt till EU, med sina skäl vilka det inte gås in på här.

För fem år sedan var SD-stödet ett par procentenheter högre i länet än landet. Riksdagsvalens (2014, 2018) nästan fyra procentenheters högre stöd för SD i länet jämfört med hela landet är kanske det som är att vänta som resultat i Dalarna nu.

Dalarna lär fortsatt vara ett S-fäste även i EU-valet. Men i riksdagsvalet i fjol tappade S mer än rikssnittet i län som Dalarna och de i Norrland, och stod still eller ökade svagt i storstädernas län.