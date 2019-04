Robert Sundberg: Stora S bör styra i Falun

Valdeltagandet i kommunala omvalet i Falun blev med 61,0 procent drygt en procentenhet högre än vad det såg ut att bli på valnatten. I valet i höstas var deltagandet knappt 87 procent. Så det blev nu nästan 26 procentenheter lägre valdeltagande.

Deltagandet blev nästan som i omvalet i en fjärdedel av Örebro kommun 2011, då det var 63,3 procent. I det omvalet sjönk deltagandet med 20 procentenheter.

Vad gäller nytt styre i Falun har det pågått förhandlingar efter valet. Var det landar är (i skrivande stund, fredag) oklart.

Den borgerliga fempartiallians, där Falupartiet ingår med ett mandat, som tydligen blir personvalda Maria Gelin, har 28 mandat av 61 i fullmäktige. De behöver minst tre mandat till för att kunna styra stabilt.

Ett alternativ är att locka över Miljöpartiet, som har tre mandat och Maj Ardesjö som enda personvalda MP-ledamot. Det skulle ge majoritet, 31 mandat av 61, i fullmäktige. Det skulle ge ungefär samma styre som i regionen (landstinget).

På valnatten resonerades det på scenen i slutet av den valvaka tidningarna i länet var med och arrangerade mellan Jonas Lennerthson (S) och Patrik Liljeglöd (V) om att S och V skulle kunna utgöra stommen i ett vänsterstyre.

Även om det var spekulativt resonerande är det ett tänkbart styre. V gick ju fram i valet och får plats i styrelser och nämnder av egen kraft.

Men S på 17 mandat och V på sju blir bara 24 mandat. Med MP på tre mandat blir det 27, vilket är samma som de fyra borgerliga partierna, som får 28 ihop med Falupartiets mandat och då kallar sig Falualliansen.

De tre rödgröna partierna kan inte styra om de inte får över ett stort eller flera små av de fem partierna ur Falualliansen.

Inget av dem vill nog gå till vänstersidan om V finns med i ett S-lett styre. Trots att det finns exempel i Dalarna där C bildat styre med S och V varit med. S vill nog gärna få till ett S+MP+C+L-styre, på 32 mandat.

När de borgerliga partierna, exempelvis Joakim Storcks C som vill värna sin valframgång till största antalet C-mandat, 10, på 34 år hyser motvilja mot att styra med V ska man veta att borgerliga styren ihop med V förekommit i flera kommuner.

Det har då ofta varit för att avsätta ett långvarigt S-styre. Falun med sina täta maktskiften är dock inte den typen av kommun.

Inte heller verkar Falun vara den sortens kommun där S, på 17 mandat, och M, med 12 mandat, kan finna varandra i ett styre. Detta kanske med även L, för att nå 31 mandat och majoritet.

S, som är största parti, borde vara med och styra kommunen i någon form av koalition.

Ett S+M-styre, kanske med L, skulle kunna koncentrera sig på en tillväxt av Falun med fler invånare, mer byggande av bostäder och hus och utveckla ett slagkraftigare länscentrum, med Borlänge.

Mats Dahlberg, Jan E Fors, (partiets enda) personvalda Veronica Zetterberg och de andra i M-toppen kanske inte ens umgås med sådana tankar, fastän de finns hos partikamrater i andra landsdelar.

Ett S+M(+L)-styre skulle ställa C vid sidan av. Det skulle vara nyttigt för C att vara i opposition. C har varit med och styrt Falun i nästan 17 av senaste 21 åren.