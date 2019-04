Robert Sundberg: Svagt SD-beroende styre

I Falun har de borgerligas fempartiallians (lokala Falupartiet med ett mandat ingår) valt att styra i minoritet med 28 mandat av 61. Sverigedemokraterna blir vågmästare.

Det, positionen tungan på vågen, blir det parti som kan fälla avgörande mellan två block. I Falun erhåller SD den positionen med sex mandat. Om SD i en eller flera frågor ogillar de borgerligas förslag kan SD rösta på de rödgrönas alternativ.

Om de rödgröna har ett förslag, eller om S har förslag som V och MP stöder, blir det 27 mandat. Med sex SD-röster kan det bli majoritet, 33 mot det borgerligas 28. Styret blir svagt, inte stabilt.

SDs Mats Nordberg vädrar morgonluft, signalerar villighet att "försöka vara en konstruktiv partner" (Dalarnas Tidningar, DT, papp 26/4) till det borgerliga minoritetsstyret. "Där vi tror att vi har en liknande syn som Falualliansen" (DT papp 26/4), tillägger Nordberg.

Problemet för borgerliga Falualliansen uppstår då SD har annan syn än alliansen. Och om SD väljer att rösta mot Falualliansens förslag, på S-ledda rödgröna oppositionen. Sker det många gånger, eller i viktig fråga som om budget, faller (borgerliga) styret.

I uttalande från borgerligt håll, sedan styret gjorts känt, säger företrädare att de ska sträva efter samarbete med S och, eller, MP. Det är en förhoppning.

Det kan dock uppstå frågor, viktiga i sig eller med koppling till budget, där de rödgröna, S eller MP inte vill eller kan gå Falualliansen till mötes. Då kan det borgerliga styret hamna i en position där SD kan få starkt (förhandlings-)läge.

Falustyrets partier har valt bort samarbete över blockgränsen med S och, eller, MP. Flera varianter var möjliga.

Ett styre mellan S och C hade kunnat utgöra en majoritet ihop med ett eller två partier till: L och, eller, MP. Antagligen var C ovilligt att ingå i ett sådant när partiet blivit stort tack vare allmänborgerliga väljare som C skulle riskera förlora främst till M.

Ett styre mellan Falualliansens fem partier och MP hade blivit en majoritet med ett mandat, 31 av 61. Kanske såg MP för stora svårigheter med att få igenom grön politik med borgerliga partier. Kanske var M ovilliga att gå MP till mötes, särskilt på miljöområdet.

I en del kommuner har S och M bildat styren eller samverkat. I Falun verkar båda partier, särskilt M, se det som alltför långt steg att ta.

Falun skulle behöva ett starkare styre än det vi nu ser. Borgerlig sammanhållning prioriteras före att ge Falun fart som residensstad och länscentrum (ihop med Borlänge). Med "Falualliansen" fortsätter Falun halka efter.