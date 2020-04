Leksand aktiverar krisledningsnämnd – tar över kommunstyrelsens befogenheter: ”Alternativet till nämnden är att jag fattar besluten själv”

Arbetet med att klarar av coronaviruset upptar en stor del av kommunledningen. Först gick förvaltningen in i stabsläge och nu har Leksands kommun aktiverat sin krisledningsnämnd.

– Kommunstyrelsen har inget mandat utan krisledningsnämnden tar över dess ansvar och befogenheter, säger Ulrika Liljeberg.

Krisledningsnämndens sju ledamöter är samma som allmänna utskottets. Och nämnden tar inte bara över kommunstyrelsens mandat utan även de fyra utskottens ansvar.

Tanken är att det ska bli möjligt att fatta snabba beslut för att hantera pandemin. Men även minska smittspridningen genom att det är färre personer som behöver delta på möten.

Ledamöterna i krisledningsnämnden representerar fyra av det sju partier som sitter i kommunfullmäktige. Nämnden ska framför allt fatta beslut som rör coronakrisen men kan även besluta i andra frågor.

– Många saker kommer inte fram nu eftersom alla jobbar med annat, säger Ulrika Liljeberg och förklarar att de flesta beslut som kommer fattas hanteras av lagar.

– Men det kan även vara något som näringslivet behöver. Vissa hjul behöver snurra för att inte kommunens utveckling ska stanna av helt.

Under tisdagens möte beslutades om tillfälliga riktlinjer för Dala vatten och avfall. Ett beslut som ska se till att deras verksamhet ska fortsätta att fungera även vid ett massutbrott av Covid-19.

Finns det någon risk att demokratin äventyras?

– Det är svårt att samla alla 15 ledamöter i kommunstyrelsen snabbt. Alternativet till nämnden är att jag fattar besluten själv. Och vi har sagt att vi inte ska ta upp något som är politiskt känsligt.

Krisledningsnämnden är aktiverad tills vidare men först och främst till efter påskhelgen.

Krisledningsnämndens ledamöter: Ulrika Liljeberg (C), Sebastian Larsson (M), Viktor Zakrisson (S), Kenneth Dahlström (C), Karin Mikkonen (C), Kia Rolands (Kd), Ingrid Rönnblad (S)