Leksand chanslösa mot ett starkt Modo – trots förlusten väntar nu slutspel

Under lördagen bjöd Modo in till match, men inte i Fjällräven center. Platsen för drabbningen var i Sollefteå för allra första gången. Motståndet stod Leksands IF för och läktarna var välfyllda.

Modo satte ribban högt och förde spelet i stort sett matchen igenom. I första perioden hade hemmalaget 24 skott på mål, men Leksands målvakt Julia Nilsson hade en ganska bra dag på jobbet. Inget av skotten gick in.

Det kändes lite förvånande när Leksand gjorde matchens första mål fyra minuter in i andra genom Ella Albinsson. Men den tanken höll sig inte länge, bara elva sekunder senare kvitterade Modo genom Ronja Mogren.

Där och då släppte det för Modo. Innan andra perioden var slut stod det 3–1. Men det släppte ännu mer i slutet av tredje perioden, där Modo drog i från ytterligare och avslutade matchen med 6-1.

Modo hade allt som allt 60 skott på mål. Det gick sus genom publiken på plats, vid fler än ett tillfälle. Hektiskt i målet, där Julia Nilsson stod för många räddningar. Det räckte dock inte, utan Leksand förlorade med fem mål.

Trots underlaget kan dalatjejerna ändå trösta sig med att man trots allt kommer att få spela slutspel i SDHL.

Något som stod klart redan efter damernas tidigare match mot Luleå.

Matchfakta

Modo–Leksands IF 6–1 (0-0, 3-1, 3–0)

Andra perioden: 0–1 (04.10) Ella Albinsson (Kajsa Arnborg), 1–1 (04.21) Ronja Mogren (Nathalie Lidman), 2–1 (10.46) Marion Allemoz (Agata Sarnovska), 3–1 (15.23) Wilma Sundin (Marion Allemoz).

Tredje perioden: 4–1 (09.46) Lore Baudrit (Gracen Hirschy), 5–1 (17.46) Mina Waxin (Lore Baudrit), 6–1 (18.31) Agata Sarnovska (Lore Baudrit).

Skott: 60-25 (24–10, 17–9, 19–6).

Utvisningar: Modo 2 minuter, Leksand 3 x 2 minuter.

Domare: Robin Ranje, Edvin Flygar, David Olsson.

Publik: 173, Niphallen Sollefteå.

Bilder från matchen: