Leksand pressade Örebro – nollades ändå i Tegera Arena

Leksand pressade, vann skottstatistiken med 39–27, men som så många gånger tidigare under säsongen blev lagets oförmåga att få pucken i nät avgörande när Örebro gästade Tegera Arena.

Gästerna vann efter att Lukas Pilö skickat in matchens enda mål, via Fredrik Forsbergs skridsko.