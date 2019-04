Leksand i SHL – miljonvinst för kommunen: ”Det här får massor av pluseffekter”

När Leksands IF tagit klivet upp till SHL är det inte bara föreningen som jublar. Skattebetalarna tjänar en rejäl slant på avancemanget då ishallshyran sänks för kommunen.

– Kanske inte det vi firar först och främst men helt klart ett plus för oss, säger Göran Wigert.

Leksands kommun ska betala cirka fem miljoner kronor per år för ishallshyra till Leksands IF. Det är ersättning för istider åt skola, ungdomsidrott (ishockey och konståkning) och allmänhetens åkning. I hyran ingår även att hålla curlinghallen med is.

I avtalet står att om klubben inte spelar i högsta ligan så ger kommunen ett extra bidrag på 2,5 miljoner kronor, totalt alltså runt 7,5 miljoner kronor per år.

Kommundirektören berättar att avtalet skrevs i samband med rekonstruktionen av hockeyklubben 2013. Extrapengarna är en kompensation för de intäkter som föreningen går miste om i en lägre serie.

– Att laget gått upp är jätteroligt och det här får massor av pluseffekter, jag tror det påverkar människor överlag när mungiporna åker upp, säger Wigert som tror att intresset för orten nu kommer öka ytterligare.

Exakt hur mycket mer pengar Leksand IF får i tv-intäkter för SHL-spel är oklart, men siffror som brukar nämnas är mellan 30 och 40 miljoner kronor.