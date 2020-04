Leksands drömbesked – stjärnan stannar: "En av våra absolut bästa"

Onsdagsförmiddagen blev full av sillybomber för Leksand. I samma timme som laget gjorde klart med att Björn Hellkvist blir ny huvudtränare presenterades också ett ordentligt styrkebesked på truppsidan.

Marek Hrivík, som var en av lagets stora förgrundsfigurer förra säsongen, har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt.

– Jag är väldigt glad att få komma tillbaka till Leksand. Det är väldigt många fans som har skrivit till mig efter att jag lämnade Leksand och det har verkligen betytt mycket för mig. Jag ser fram emot att få komma tillbaka till alla härliga människor och spela inför de bästa supportrarna som finns återigen, säger han till klubbens hemsida.

Den 28-årige slovaken meddelade i början på april att han var öppen för en fortsättning i Leksand. På söndagen rapporterade flera medier att han var nära en överenskommelse.

Nu står det alltså helt klart att han blir kvar till säsongen 2021/22.

– Det är så jäkla roligt att Marek tror på det vi gör i Leksands IF och att han vill hjälpa föreningen att ta nästa steg under de kommande två åren. Marek känner för klubben och har en stor tilltro till det vi gör här. Han tillhörde en av våra absolut bästa spelare under förra säsongen, men han menar själv att det finns mer att plocka ut ur honom spelmässigt vilket såklart känns spännande, säger Leksands general manager Thomas Johansson.