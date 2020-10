Leksands dystra trend växer – ny förlust hemma mot Växjö: "För klena och veka"

Inför nedsläpp så fanns det en del som talade för att torsdagskvällens SHL-match mellan LIF och Växjö kunde bli en tajt historia. I synnerhet då bortalagets samtliga fyra matcher har slutat med uddamålsavgörande, och tre av dessa med slutresultatet 2–1.

Dessutom en spännande match i matchen mellan lagens båda toppkedjor. Leksands Peter Cehlarik, Marek Hrivik och Carter Camper, som legat bakom åtta av 14 LIF-mål, mot Växjös Richard Gynge, Robert Rosén och Emil Pettersson, bakom fyra av Växjös sju mål.

Hur gick det med måldifferensen och vilket lags kedja vann kampen på isen?

Svaret är: Det blev målsnålt och Växjö Lakers vann den kampen.

Leksand var bäst i första perioden som slutade mållös. Men sedan tog Växjö över och började åka mer skridskor, spelade aggressivt och täppte till ytorna framför Erik Källgren, målvakt. Efter en pigg start kom 1–0 av Växjölagets förstakedja bara två minuter in i mittperioden och i slutet av andra perioden kom även bortalagets andra mål.

Leksand försökte jaga och kvittera mot Växjö men var aldrig riktigt nära att hota ett kompakt bortaförsvar.

Slutresultatet skrevs till 0–2 vilket också innebär att Leksand åkte på säsongens tredje raka förlust och på tre hemmamatcher bara tagit en av nio poäng.

– Jag tycker vi spelar rätt in i deras gameplan, säger lagkapten Patrik Zackrisson till C More efter matchen.

– Vi ville ha en forcering i slutet och ge oss en chans att vinna matchen. Men jag tycker inte att vi hade det. Vi var för klena och veka där ute, säger Zackrisson.

Härnäst väntar Linköping borta på lördag kväll för Leksand, som nu är i botten av SHL-tabellen.

Matchens räddning

Matt Caito slarvade med pucken på offensiv blå, Växjö vände och Erik Josefsson fick ett friläge med drygt tre minuter kvar av andra perioden. Då var Janne Juvonen stensäker och räddade Leksand från ett 0–2-underläge.

Matchens icke-powerplay

Peter Cehlarik, Marek Hrivik, Mattias Ritola, Carter Camper och Patrik Zackrisson hade en tung afton. Noll mål på fem försök i powerplay. Två insläppta mål mot Växjö är inte någon kris, men noll mål framåt totalt sätter frågetecken.

Matchens tre bästa Leksandsspelare

Daniel Olsson-Trkulja

LIF-forwarden hade de vassaste chanserna i ett dalalag där få stack ut för kvällen. Men Trkulja gjorde sitt i kedjan med Åman/Heineman och visade känslor.

Janne Juvonen

Ingen skugga över Juvonen mot Växjö. Han stod för flera vassa räddningar och såg till att förlustsiffrorna inte blev större.

Marek Hrivik

Förstakedjan hade en tung kväll produktionsmässigt men Hrivik är en härförare. Leder laget och den här kedjan. Han fixade första powerplay-läget på egen hand när han la pucken på ena sidan backen och åkte på andra.

MATCHFAKTA/SHL

Leksands IF–Växjö Lakers 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Andra perioden: 0–1 (2.00) Martin Lundberg (Richard Gynge, Robert Rosén), 0–2 (18.20) Fredrik Karlström (Marcus Davidsson).

Skott: 26–26 (9–6, 7–15, 10–5).

Utvisningar, Leksand: 2x2. Växjö: 5x2.

Domare: Tobias Björk, Mikael Nord.

LAGET: Janne Juvonen (Isak Posch) – Matt Caito, Calle Själin, Peter Cehlarik, Marek Hrivik, Carter Camper – Daniel Gunnarsson, Patrik Norén, Patrik Zackrisson, Otto Paajanen, Mattias Ritola – August Berg, Lucas Nordsäter, Daniel Olsson-Trkulja, Nils Åman, Emil Heineman – Oliver Kandergård, Jon Knuts, Martin Karlsson – Mattias Göransson, Fredrik Forsberg.