Leksands glädjebesked – klarar sig undan kval: ”Lite mer arbetsro”

Medan SDHL har fortgått så har Damettan, landets näst högsta serie, varit inställd i flera månader utan att lagen ens har fått äntra isen för träningar på grund av pandemin.

Under fredagen kom Svenska ishockeyförbundets styrelse med ett väntat beslut: kvalet till SDHL slopas.

– På grund av pandemin ställs kvalet in. De i Damettan har inte spelat matcher eller tränat på flera månader vilket betyder att det inte hade blivit sportsligt rättvisa för någon, säger SDHL:s sportchef Gizela Ahlgren-Bloom till Sporten och fortsätter:

– Givetvis ett jättetråkigt beslut att ta, det var absolut inget enkelt beslut. Men det var nödvändigt med tanke på pandemin och de restriktioner som vi lever med.

Beslutet innebär att nästjumbon Leksand, som har elva raka förluster och parkerar på just kvalplats, kvar i SDHL även nästa säsong. Ett besked som Leksands general manager, Thomas Johansson, har blandade känslor kring.

– Vi var inställda på att det skulle bli kval för vår del, det var därför vi hade värvat in förstärkningar ( Shae Demale och Kathryn Kennedy). Om vi hade vetat om att kvalet skulle ställas in så skulle vi nog inte ha tagit in dem, säger Thomas Johansson.

Kan ni känna någon lättnad?

– Njae, det vill jag inte påstå. Jag gillar kvalspelet, det är en härlig krydda. Där hade vi fått bevisa att vi hör hemma i SDHL vilket vi inte får göra på samma sätt nu. Jag känner ingen lättnad, men det blir kanske lite mer arbetsro, givetvis.

Istället för kval så kan nu Leksand sikta på ännu en säsong i SDHL. Arbetet med att höja nivån och undvika en sportsligt lika svag säsong som den nuvarande är i full gång.

– Det arbetet har funnits under en längre tid. Vi vet fortfarande inte de ekonomiska förutsättningarna inför nästa säsong, men det kommer bli klarare framöver. Det är inte klart i dagsläget.

Vad har ni för målsättning för damlaget på sikt?

– Det är egentligen inget annorlunda från herrlagets målsättning. Vi vill ha ett lag som är med och kämpar i toppen. Ambitionen är hög hos damverksamheten. Det återstår att se hur lång resa det är. Arbetet är i full gång i alla fall, avslutar Thomas Johansson.