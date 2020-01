Leksands GM är tydlig – efter tunga resultatet senast: ”Vi har förtroende”

– Roger Melin och tränarteamet har vårt förtroende, inget snack om saken, säger Leksands GM Thomas Johansson.

Då var den saken avklarad. Det finns inga planer i nuläget på att Roger Melin och tränarteamet ska få lämna sina poster.

– Vi tror inte på desperationlösningar. Spelarna har förtroende för tränarteamet och tillsammans ska vi lösa det här. Det hade varit annorlunda om spelare drog åt olika håll, men just nu finns det en jäkla revanschlust och en känsla av att vi kommer att klara det.

Den 15 februari är det värvningsstopp. Tidigare har det spekulerats att Fredrik Forsberg, Karlskoga ska vara aktuell för SHL. Men även där slår Thomas Johansson ifrån sig.

– En otroligt bra hockeyspelare, helt klart. Han har hittills gjort en jättebra säsong, men i nuläget är han inte aktuell för oss.

Hur ser spelarmarknaden ut?

– Den är tunn. Det ser man exempel på när Växjö tog in Paulsson från Hockeyettan. Det säger ju en del ändå.

Kan fansen förvänta sig en förändring i spelartruppen?

– Man ska nog aldrig förvänta sig på det sättet. Vi tänker inte ta in vem som helst, bara för att. Det måste vara rätt spelare som passar in i vårt sätt att spela. Det måste också vara en spelare som kan gå in och vara en skillnad. Vi söker inte någon breddspelare just nu, säger Johansson och fortsätter.

– Vi tittar på flera namn men vi måste göra vår hemläxa. Vi kollar marknaden hela tiden, men som sagt. Just nu är den tunn. Dyker något namn upp så kollar vi det, så klart. Vi gör allt vi kan för att vända det här, säger Thomas Johansson.