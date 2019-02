Leksandsborna efter genrepesdramat – de vinner: "Kan ta hem alltihop"

Netti Ryttar, 50+, Leksand:

Vilken artist var bäst och går direkt till final på lördag?

– Nummer sju, Jon Henrik Fjällgren. Det var power i det hela. Han kan ta hem alltihop, eller Dolly Style. Det var också bra.

Vilken artist var sämst?

– Femman, Omar. Det var bara: "Om, och om, och om igen ..." Men, det blir nog en bra partylåt. Det tror jag.

Hur var det att vara här idag?

– Stämningen var grym. Vi kom hit och fick hatten på. Det är kanon att ha det här på hemmaplan. Det händer något.

Nils Backlund, 10, Leksand

Vilken artist vinner på lördag?

– Nummer sju, Jon Henrik Fjällgren. Han jojkar och det är coolt. Det är som ett annat språk.

Vad var bäst här i dag?

– Det var häftigt och se allt på plats. Alla ljud, kameror och ljus. Det var häftigt. Cojo var bäst som programledare. Han är roligast.

Vilken artist var sämst?

– Det var Dolly Style. Det var inte bra.

Norah Backlund, 7, Leksand

Vilken artist vinner på lördag?

– Eh ... Jag vet inte. Nej. Jag tyckte ... Nej, jag har faktiskt ingen aning.

Vad var bäst här i dag?

– Att Dolly Style var med. Det var bäst. Jag gillar dem.

Vilken artist var sämst?

– Eh ... Nej. Jag vet inte.

Åke Ekstam, Öland

Vilken artist var bäst och går direkt till final på lördag?

– Nummer ett, tveklöst. The Lovers of Valdaro, de där två killarna var mycket bra. Det var en melodi som stack ut.

Vilken artist var sämst?

– Det vill jag inte säga.

Hur var det att vara här i dag?

– Melodifestivalen är alltid grym. Det här var sjätte gången jag var på plats och det är grymt.

Ellen Eriksson, 10 år, och Emilia Eriksson, 12 år, Lima

Vilken artist var bäst idag och går direkt till final på lördag?

– "Habibi" med Dolly Style. Det var mycket sväng i den låten.

Vilken artist var sämst?

– Nej ... Alla var bra.

Hur var det att vara här idag?

– Det var jättekul att vara här. Det var mycket musik. Det var mer levande än att se det på tv. Det var kul att se alla kameramän springa runt på scenen. Programledarna var bra.

1) The lovers of Valdaro – "Somebody wants" 2) Dolly Style – "Habibi" 3) Martin Stenmarck – "Låt skiten brinna"

4) Lina Hedlund – "Victorious" 5) Omar – "Om igen" 6) Rebecka Kalsson – "Who I am"

7) Jon Henrik Fjällgren – "Norrsken"

