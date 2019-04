Tibble Transsibiriska uppträder på hemmaplan med nya medlemmar: "Kommer så klart färga soundet"

Under 2018 har orkestern turnerat i Europa och Kina samt släppt ett album med remixer gjorda på gruppens låtar. Den 10 och 11 maj kommer man att uppträda på hemmaplan i Tibble bystuga med de tre nya medlemmarna Hiroko Nishikawa på saxofon, Sergiusz Markowski på dragspel och Anton Svanberg på tuba.

Samtidigt gick bandet under påskhelgen in i studion för att börja spela in bandets fjärde album och uppföljaren till "Duj" som släpptes 2017.

- Det är en blandning av svenska och romanes i texterna, ett musikaliskt yrväder med gypsy, balkan och svenskt. Den stora skillnaden från ”Duj” är att vi inte kommer ha några gäster den här gången. Däremot har vi hela tre nya medlemmar i bandet och det kommer så klart färga soundet en hel del, säger Tibble transsibiriska Martin Kjellgren i ett pressmeddelande.

Tidigare år tilldelades bandets sångare och kompositör Johan Testad en Guldbagge för bästa originalmusik till filmen "Goliat".