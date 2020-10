Leksands konstsällskap firade 90 år

Programmet inleddes med en jubileumsföreläsning där professor emeritus och Leksandsbon Ulrich Lange kom att berätta om Konstsällskapets första 90 år.

Sommaren 1929 anordnades bland annat en minnesutställning efter Emerik Stenberg och Ivar Nyberg. Den visade även arbeten av Gustaf Ankarcrona, Gustaf Theodor Wallén, Sam Uhrdin och David Tägtström.

Syftet med konstsällskapet var att skapa en permanent, offentlig konstsamling, ”att åt bygden bevara en mera bestående form av samling av sådana konstverk, som genom konstnärerna eller konstverkens ämne hade anknytning till bygden”.

Efter överläggningar med häradshövdingen Vilhelm Anrep öppnades ett galleri i tingshusets sal en trappa upp.

– Det hela började verkligen storstilat 1930. Konstsällskapet bildades av Gustaf Ankarcrona. Då fanns häradshövdingen och andra prominenta personer med i styrelsen, konstaterar Ulrich Lange.

Han berättar att konstsällskapet i flera decennier kämpat för att hitta en permanent plats för konstsamlingen som är av omfattande karaktär.

I början på 1950-talet fick galleriet sin plats i det nya hemslöjdhuset. Ungefär tio år senare, när kommunalhuset invigdes, placerades större delen av konsten i de nya offentliga lokalerna och i tjänsterummen, en del av samlingen deponerades i kommunens skolor och en stor del magasinerades.

När det gamla tingshuset förvandlades till konstmuseum i början på 00-talet såg det ut som om samlingarna äntligen hade hittat hem men konstmuseet fick bara sex år.

– Under årens lopp har det gått upp och ned med medlemsantalet. Det följer i stort samhällsutvecklingen. Jag tycker konstsällskapet har en bra verksamhet idag. De genomför fina utställningar och ger ut skrifter om olika konstnärer. Man är samtidigt beroende av kommunala anslag. Konstsällskapet har ju under många år haft i uppgift att köpa in konst för kommunens räkning.

– Det är viktigt att ha ett bra samarbete med kommunen. Sällskapet får ju disponera ytor i kulturhuset. Personligen tycker jag att skolornas bildlärare borde använda sig av konstsamlingen i sin pedagogik, avslutar Ulrich Lange.