Leksands nya morot – Europaspel: "Vore skithäftigt"

Det var den 12 januari 1999 som Dynamo Moskvas Valeri Belov sköt in 3–1-målet bakom Johan Hedberg 54 sekunder in i förlängningen i kvartsfinalreturen inför 6 000 åskådare i Sovjets vingars isstadion och skickade Leksands IF ur Europaligan, EHL.

Sedan dess har avståndet mellan Leksands IF och Europa bara växt.

Ett tag fanns det inte ens någon liga att sikta mot och sedan den europeiska ishockeyligan återkom som CHL säsongen 2014/15 så har Leksand varit långt ifrån att kvalificera sig.

Men efter att laget i tisdags vunnit med 6–0 borta mot HV71 väcktes en dröm i omklädningsrummet.

– Vi sade det att har vi chans på tredjeplatsen (som ger en CHL-plats, reds anmn), då vill vi försöka ta den, säger Patrik Zackrisson.

För att laget skulle ha chansen även inför sista SHL-matchen hemma mot Malmö på måndag krävdes även seger borta mot Rögle på torsdagskvällen.

Och laget lyckades, tack vare en storspelande Janne Juvonen och en hattrickskjutande Mirco Müller – men framför allt tack vare det lagspel som har blivit Leksands IF:s signum.

– Vi gör en bra bortamatch. Vi är effektiva, vänder och får ledning och spelar bra tycker jag. Sedan är det klart att man har mer att önska av spelet, men vi gör en bra bortamatch, säger Zackrisson.

Vi vill hellre gå för fyran och döda matchen, men vi fick inte riktigt tag i puckarna och kuggar inte i varandra.

Vad är skillnaden mellan andra perioden, där ni är illa ute, och tredje perioden?

– Vi blir lite smartare i tredje och spelar mer på resultatet än i andra, där vi inte får till offensiven. Vi tänker mer på att ligga på rätt sida hela tiden.

Säger det något om självförtroendet i laget också, att våga spela på resultat borta mot Rögle vid ställningen 3–1?

– Det vill vi inte göra. Vi vill hellre gå för fyran och döda matchen, men vi fick inte riktigt tag i puckarna och kuggar inte i varandra. När vi inte gör det så väntar vi på lägena i stället.

Vi ska vinna mot Malmö och ge det chansen. Om det räcker eller inte är upp till Skellefteå.

Att det finns en tro i laget i rätt läge av säsongen – segern mot Rögle var den sjunde raka – är det dock ingen tvekan om.

– Vi har självförtroende över hela banan. Det märks på resultaten och på laget. Det spelar ingen roll att det kommer och går folk hela tiden som är viktiga pjäser. Vi har en jäkla moral och styrka och alla bidrar, säger lagkapten Zackrisson.

För att drömmen om en tredjeplats ska infrias krävs – förutom Leksandsseger mot Malmö – att Skellefteå tappar två poäng i de återstående matcherna mot Malmö på fredagskvällen och Färjestad borta på måndag.

– Det ligger inte i våra händer, men vi ska vinna mot Malmö och ge det chansen. Om det räcker eller inte är upp till Skellefteå.

Han spelade själv CHL med Skellefteå säsongerna 2014/15 och 2015/16.

Inför säsongen 2019/20 återvände han till svensk ishockey från samma Dynamo Moskva som slog ut Leksand i EHL-kvartsfinal den där januaridagen 1999.

Till hösten kan det bli Europa igen. För Zackrisson – och Leksand.

– Det vore skithäftigt och skitkul. Det vore kul att säkra den platsen, men fokus är på här och nu.