Leksands stjärnduo fick ge sig – svenska slutspelschansen kvar efter vändning

Svenskarna behövde vända ett 0–1-underläge för att till slut vinna. Victor Olofsson sköt 2–1 i numerärt överläge efter 11.38 av tredje perioden och Isac Lundeström satte 3–1 i tom kasse i slutsekunderna.

Nu finns chansen till slutspel kvar, men det behövs seger mot mardrömsmotståndaren Ryssland – och inte ens då är det säkert att det blir slutspel.

Sverige har bara vunnit en mästerskapsmatch av de 14 senaste mot ryssarna.

Skulle det bli en trepoängare där avgörs inte dramatiken förrän den sista gruppspelsdagen på tisdag då Sverige är spelledigt.

Dålig start

Timmarna före nedsläpp pratade svenskarna om hur viktigt det var med en energifylld start och att inte ta utvisningar för att ge Slovakiens stjärnduo Peter Cehlarik och Marek Hrivik, i Leksand gångna säsongen, utrymme.

Inget av dessa mål uppfylldes.

Det var en energilös svensk start och första utvisningen, från Magnus Nygren, kom redan efter drygt fem minuter.

Den resulterade inte målmässigt, men spelmässigt. Slovakien var laget som tog hand om spelet och med bara 53 sekunder kvar av första perioden kom ledningsmålet.

Nygren spelade fel i egen zon och Cehlarik tackade och tog emot. Han sköt pucken via Nygren och i mål.

– Väldigt tråkigt. Vi är passiva första tio minuterna, men sedan kommer vi in i spelet. Men vi behöver komma in mer på mål, sade lagkaptenen Henrik Tömmernes till Radiosporten i första pausen.

Sverige sköt bara sex skott på mål i första perioden.

Oroligt och nervöst

Men det slovakiska målet gjorde svenskarna ännu mer oroliga och nervösa.

Det var gång på gång nära slovakiskt 2–0, men målvakten Adam Reideborn räddade Sverige.

Men kvitteringen skulle komma efter 10.15. Sekunderna efter ett svenskt numerärt överläge slog Marcus Sörensen in kvitteringen på volley sedan Max Friberg, en av matchens bästa svenskar, försökt valla in pucken via slovakiske målvakten Adam Huska.

Först efter en lång videogranskning godkändes målet.

– Jag var lugn, man såg på jumbotronen att det inte var hög klubba. Nu kommer vi att jaga för fullt, sade förstecentern Oscar Lindberg till Radiosporten.

Sverige behövde en trepoängare för att chansen till slutspel skulle finnas kvar.

Och i den sista perioden avgjorde svenskarna.

Victor Olofsson sköt 2–1 och sedan klarade svenskarna av två numerära underlägen innan Lundeström kunde göra 3–1 i tom kasse.

Göran Sundberg/TT