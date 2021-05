Leksands succétränare njuter efter sin stora längtan: "Skönt att bara vara pappa"

Sommarhalvåret är en viktig tid för Leksands huvudtränare Björn Hellkvist.

Med 60 mil till familjen träffar han dem sporadiskt under hockeysäsongen.

Nu är Björn Hellkvist hemma i Ängelholm, och njuter av att vara en närvarande pappa till sina döttrar Ebba och Moa.

Han är hemma i Ängelholm, precis hemkommen efter en fisketur. Men havsöringarna ville inte nappa den här tisdagen i april. Just fisket är ett sätt för Björn Hellkvist att koppla av.

I tidigare intervjuer har Hellkvist själv berättat att fisket är en passion för honom, ett sätt att fokusera på något annat.

– Jag fiskade mycket med farsan när jag var liten och ofta abborrfiske i Östergötland. Jag tyckte det var lattjo och senare blev det väl att jag jagade öring och lax under mina sista uppväxtår. Sen blev jag bara nördigare och nördigare, sa Hellkvist i en intervju tidigare under säsongen.

Hur viktigt är det att kunna koppla bort ishockeyn en stund, om du kan koppla bort?

– Jag har absolut inga problem med att koppla bort men jag är fortfarande intresserad av ishockeyn. Jag följer SM-slutspel och andra ligor noggrant. Det är så klart av professionella skäl också.

När Sporten når Björn Hellkvist är han precis tillbaka efter en fisketur i den skånska skärgården utanför Ängelholm. Men det blev ingen fisk på kroken den här dagen.

– Tyvärr blev det inget. Man kan väl säga att jag får mest fisk i Dalarna men bäst fisk i Ängelholm. Det är ofta lax och havsöring jag går efter här i Skåne.

Hur skönt är det att träffa familjen, då du är ifrån dem under stora delar av säsongen?

– Nu är det skönt att bara vara pappa, det här är en viktig tid för mig.

Björn Hellkvist missar både fotbollsmatcher, träningar, gymnastikuppvisningar och tävlingar under säsongen. Ett dåligt samvete finns i bakhuvudet, och det är därför sommarhalvåret blir så viktig för Leksandstränaren. Han kallar det att kompa ut tiden han jobbat in under säsongen.

Normalt är det också mycket idrottande för Björn Hellkvists döttrar, Ebba och Moa. Men inte den här säsongen, i alla fall inte än så länge, även om regeringen nu öppnat för idrott och matcher utomhus för barn och ungdomar.

– Nu är det tyvärr så att regering tidigare har bestämt att barn inte får idrotta, men de får vara i skolan. Annars är det normalt mycket idrott.

När du är på plats och idrotten tillåts, hur är du som idrottsförälder?

– Jag är en normal idrottsförälder, precis som många andra. Jag skjutsar, lämnar och hämtar men försöker inte lägga mig i. Det tycket jag inte man ska göra.

Det här är en tid Björn Hellkvist längtat efter, även om han så klart på något sätt brinner för att ställa sig i båset igen och fortsätta utveckla Leksands IF till ett ännu bättre ishockeylag. Efter en sommar i Ängelholm, med familjetid och påfyllnad av energi så har Hellkvist möjligheterna att med mer kraft göra Leksand ännu bättre.