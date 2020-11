Leksandsbackens grepp – i udda rollen mot Linköping: "Försöker vara lika dryg"

August Berg har varit en aktiv ung hockeyman de senaste tjugo månaderna.

I april 2019 satte han det avgörande målet i SHL-kvalet som tog Leksand tillbaka till högsta serien. Under debutsäsongen i SHL fick stockholmaren emellertid ont om speltid i den tuffa konkurrensen på backsidan, och lånades ut till Södertälje i Hockeyallsvenskan.

Inför den nuvarande säsongen återvände Berg till Dalarna, fast besluten om att spela till sig en "tröja" bland de ordinarie backarna i Leksands IF.

Jag ville ha mer speed i ena kedjan, och mer tyngd i den andra

I SHL-genrepet mot Brynäs i september bjöd den frejdige backen på ett elegant "Maradona-mål" när han körde solo från eget mål fram till Brynäskassen och fastställde slutresultatet till 5–2.

– Konkurrensen är tuff. Vi är tio bra backar som alla krigar om topp sex-sju. Klart man vill vara med däruppe. Min tid i allsvenskan var bra för mig, men i år känner jag att jag vuxit som spelare och har en större chans att ta en plats i laget, sa August Berg då om konkurrenssituationen bland LIF:s backar.

Sedan dess har Alexander Lundqvist lånats ut till Mora, men såväl rutinerade Jonas Ahnelöv som än mer rutinerade Johan Fransson har gjort comeback efter skada och gjort anspråk på på ett par av de sex ordinarie backplatserna.

I torsdagskvällens hemmamatch mot Linköping var August Berg uppsatt tillsammans med Patrik Norén i andra backpar. Men till den andra perioden flyttades Berg upp som forward i tredjekedjan bredvid Otto Paajanen och Nils Åman.

En rockad som kom till stånd efter att junioren Erik Hedlund bänkats, och Oskar Lang flyttats upp i andralinan med Patrik Zackrisson och Emil Heineman.

– Jag ville ha mer speed i ena kedjan, och mer tyngd i den andra, motiverar Leksandstränaren Björn Hellkvist sitt beslut.

Jag försöker att vara lika dryg när jag är forward

Och med August Berg som en av tre komponenter fick tredjekedjan tyngd.

– August är duktig som forward. Framför allt är han en jättebra back, men just nu är vi drabbade på forwardssidan (av skador, reds. anm.) och då är han bäst lämpad där, fortsätter Hellkvist.

August Berg fick chansen som center i ett av sjukdom brandskattat Leksand mot HV71, strax innan landslagsuppehållet. Så helt ny var inte forwardsrollen, om än ovan.

– Jag spelar ju helst back, men känner Björn att jag passar in där under just det tillfället i matchen så får jag köra forward, säger August Berg.

– Det känns väldigt nytt. Det var väl i U10, U11 man körde forward senast (skratt).

Med tanke på att ni är nio backar i träning och konkurrensen i de leden – vad säger du om möjligheten att få spela forward och konkurrera på ytterligare en position?

– Jag vill kriga på för topp sex som back. Det är kul med konkurrens, och det är där jag helst vill vara.

Det kändes segt den här gången

Forwarden August Berg går på känsla i sin nya miljö.

– Man har ju oftast bra koll på hur forwards åker ute på isen, eftersom man måste veta var man ska passa pucken som back. Sen vet jag hur jobbigt det är att vara back när en forward är i ansiktet på en. Jag försöker att vara lika dryg när jag är forward och ta vara på de lägena när vi får forechecka.

Med August Berg som forward kvitterade Leksand Linköpings ledning när Marek Hrivik satte 1–1 i mittperioden. Men när matchen gick till förlängning avgjorde Henrik Törnqvist och gav gästerna bonuspoängen.

– Det kändes segt den här gången. Vi var sugna på en till trepoängare men räckte inte hela vägen, avslutar August Berg.

I och med att Leksands tänkta lördagsmatch borta mot Rögle skjutits upp har dalalaget nu en veckas spelledigt till bortamötet med Örebro på torsdag i nästa vecka.

Matchfakta, SSL

Leksand–Linköping 1–2 e. fl. (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (12.28) Patrik Lundh (Broc Little, Markus Ljung).

Andra perioden: 1–1 (5.51) Marek Hrivik (Matt Caito).

Förlängning: 1–2 (1.26) Henrik Törnqvist (Oula Palve, Jonas Junland).

Skott: 34–24 (8–13, 13–2, 11–7, 2–1)

Utvisningar, LIF: 1x2. LHC: 3x2.

Domare: Wolmer Edqvist, Mikael Sjöqvist.

Publik: 50.

Leksands IF i Tegera arena: Janne Juvonen (Axel Brage) – Matt Caito, Calle Själin, Carter Camper, Marek Hrivik, Peter Cehlarik – Patrik Norén, August Berg, Erik Hedlund, Patrik Zackrisson, Emil Heineman – Johan Fransson, Jonas Ahnelöv, Nils Åman, Otto Paajanen, Oskar Lang – Daniel Gunnarsson, Mattias Göransson, Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg