Leksandsbasens tydliga budskap – efter fansens maktdemonstration: ”Då blir vi extremt svårstoppade”

Februari 2020: Leksand sparkar huvudtränaren Roger Melin och ersätter honom med Ulf Samuelsson. Laget är jumbo i SHL och har vid tränarrockaden sju poäng upp till säker mark med fjorton grundserieomgångar kvar att spela.

LIF hinner inte klättra över kvalstrecket innan seriespelet är över, och går mot ännu ett ödesmättat kvalspel på 2000-talet – innan coronapandemin sköljer över världen och avslutar säsongen i förtid.

Februari 2021: Leksand står på fem raka segrar i SHL och går för en topp sex-placering i grundserien, som innebär en direktplats till SM-kvartsfinal.

LIF ångar på som aldrig förr på 2000-talet, och säljer till och med ut Tegera arena mitt under pandemin: till matchen mot Brynäs den 11 mars har klubben, genom supporterföreningen Leksand Superstars initiativ, sålt 7 650 halsdukar (à 275 kronor styck).

För många leksingar är det säkert lätt att tro att lyckan nu har vänt, efter tjugo år av upp- och nedgång mellan landets två högsta serier.

Då manar Claes Bergström, ordförande för Leksands IF AB sedan sommaren 2019, till lugn.

– Jag satt i en intervju med er för ett drygt år sen och pratade om tålamod när vi hade förlorat en massa och låg i botten. Och det är samma sak nu egentligen, vi måste fortsätta att mana till lugn för att kunna ta nästa steg som förening. Vi ska ha tydliga mål på och utanför isen, och har världens läge att bygga nåt väldigt bra på sikt, säger Bergström till Sporten.

– Det är ett långlopp vi är ute på. Sen finns det spurtpriser längs vägen, som ett SM-slutspel nu till våren. Självklart kommer vi att gå för spurtpris, men vi måste bygga på lång sikt. I Leksand har vi fansen med oss för att göra en sån resa, det går inte att ha bättre förutsättningar än vi har.

Du pratar om mål på och utanför isen. Hur ser målsättningen ut för organisation i stort?

– Att Leksands herrlag i 20 års tid åkt upp och ner i serierna har gjort att vi varken sportsligt eller kommersiellt fått möjlighet att växa över tid. Kan vi nu få göra det successivt på och utanför isen i några år så kan vi bli riktigt starka på båda områden.

Att Leksand, som gick upp från allsvenskan 2019, kommer att spela SHL-hockey även till hösten – bara en total kollaps men knappt ens det kan hindra dem på upploppsrakan – är bara det ett trendbrott som vittnar om föreningens nyvunna kontinuitet.

Aldrig tidigare på 2000-talet har LIF:s herrlag haft längre än tvååriga sejourer i högsta serien.

– Titta på lag som Rögle, Växjö och Örebro. Det tar tid att etablera sig i högsta serien och det är viktigt att ge sig den tiden och ta tålamod. Då kan vi i framtiden hålla toppklass på flera plan och göra resan som andra klubbar har gjort. Vi är inne i ett strategiarbete just nu som bygger på långsiktighet.

Kanske kan Leksands IF:s nyfunna tålamod härledas till Thomas ”Tjomme” Johanssons intåg i klubben på hösten 2018. Kanske var det tidigare erfarenheter – LIF hade då haft åtta olika huvudtränare det senaste decenniet – som gjorde att dåvarande tränare Leif Carlsson kunde behålla jobbet trots åtta raka förluster.

Efter den nionde fick han visserligen gå till slut, efter att även kommersiella orsaker som dalande publiksiffror vägs in i beslutet. Men den höstens golgatavandring var ändå något av ett uthållighetsrekord för Leksands IF, som föregående höst sparkat Markus Åkerblom blott åtta omgångar in på den nya säsongen.

– Visst blåste det en del även förra säsongen med Roger, men jag tycker att vi även då visade prov på den kontinuitet som nu finns i Leksand. Konsekvenserna ser vi nu när Tjomme har fått jobba i några år. Det finns ett helt annat lugn och en genomtänkt plan för jobbet framåt, säger Claes Bergström och fortsätter:

– Men vi får inte släppa det fokuset. Vi måste bygga kontinuerligt på sikt. En gemensam faktor för många framgångsrika idrottsklubbar är just att låta saker och ting få ta tid.

Leksands IF kan addera ytterligare en betydande X-faktor till sin framgångsekvation: fansen.

I dagarna kommer Leksand Superstars att ha sålt drygt 8 000 supporterkit (innehållandes en halsduk, en fiktiv biljett samt portokostnader) – för ett sammanlagt värde om drygt två miljoner kronor – till en match de inte ens kan se på plats...

– En maktdemonstration från Sveriges bästa fans, säger Claes Bergström och fortsätter:

– Det är väldigt många som har jobbat hårt i många år för att ta Leksand dit vi är i dag. Men utan styrkan och stödet från supportrarna hade attraktionskraften hos LIF varit en annan, vill jag påstå. Man kan inte överskatta kraften från fansen.

Vad händer när ni får alla starka viljor i och runt föreningen att dra åt samma håll?

– Ett enat Leksands IF är det väldigt få som kommer att kunna stå emot. När vi ser kraften kring om oss, när vi ser drivet mot samma riktning... Ja, då kommer vi också att bli extremt svårstoppade i framtiden.