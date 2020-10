Leksandsdamernas jobbiga helg – rasade ner under strecket: "Kan inte fokusera på det just nu"

Leksands IF:s damer hade återigen en tuff helg hemma i Tegera Arena.

Först åkte laget på 1–5 hemma mot Linköping på lördagen, som följdes upp av 0–1-förlust mot Djurgården på söndagen.

Det innebär att Leksand inte vunnit på hemmaplan i år. Fyra raka förluster.

– Det är väl inte så bra just nu. Det är väl ingen jättebra helg av oss, säger Hanna Sköld.

Djurgårdsmatchen på söndagen illustrerade mycket av lagets problem just nu: det haltande målskyttet.

Det har bara blivit ett mål framåt på de tre senaste matcherna.

– Jag tror vi måste börja ta oss in mot målet mer. Att vi tar skott. Sedan måste vi våga hålla lite mer i pucken. Våga spela ut och skjuta. Nu hamnar vi ute i sarghörnen. Det är ingen som vill göra det avgörande.

Trots att Leksand skapade en hel del lägen i inledningen av matchen hade man svårt att hitta rätt.

– Efter Linköpingsmatchen sa vi att vi ville komma ut och skapa lite fler lägen mot Djurgården. Det tycker jag att vi gör. Det är lätt att man hänger med huvudet när vi inte får dit puckarna.

Närmast mot Djurgården var Maria Holm Peters som bara skulle lägga in en backhand i öppet mål i slutskeden av matchen, men pucken studsade och skottet gick utanför.

Förlusten mot Djurgården innebär att Leksandsdamerna halkade ner under strecket.

– Vi lägger fokus på att bygga på det vi kan just nu, då vet vi att tabellen kommer att se annorlunda i slutänden. Vi måste titta på vårt eget spel just nu. Tabellen finns i bakhuvudet, men vi kan inte fokusera på det just nu.

Precis som i fjol har LIF-damerna fått en tung start på serien – men ju längre säsongen gick i fjol lyckades man hitta ett sätt att spela och lyfta i tabellen.

– Jag hoppas verkligen att alla känner att vi kan vända det här. Att vi klarar att göra det och vill. Vi har en skön känsla i gruppen. När vi åker på förlust efter förlust blir det så klart jobbigt. Men, vi är bra när vi har energi och tror på det. Vi får bygga vidare på det vi kan och får ut det. Vi kan vända på det här och få något positivt ut av det, säger Hanna Sköld.

Laget har varit med i de allra flesta matcherna, men åkt på flera jobbiga uddamålsförluster.

– Det är riktigt surt när det är uddamålet hela tiden. Det kan vara hur jämnt som helst, men det är poängen som räknad. Det är jävligt surt att vi inte får med oss något. Att vi inte får studsarna. Det är väl just det att vi inte kanske inte förtjänar det. Vi måste hitta vårt system och spel. Vi måste vilja vinna helt enkelt.

Redan på onsdag väntar daladerby när Brynäs kommer på besök.

– Vi vet att det kommer att bli en tuff match. Vi kan bara ladda om. Vi har spelat mot dem många gånger den här säsongen. Vi vet vad de är bra på och mindre bra på.

FAKTA/SDHL

Leksands IF–Djurgårdens IF 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Andra perioden: 0–1 (10.47) Josefin Holmgren (Wilma Wäng-Germundsson, Allie Munroe)

Skott: 18–31 (6–6, 3–17, 9–8)

Utvisningar, Leksand: 2x2 Djurgården: 3x2

Domare: David Laksola.

Publik: 50.

MATCHFAKTA/SDHL

Leksands IF–Linköpings HC 1–5 (0–2, 1–0, 0–3)

Första perioden: 0–1 (5.43) Emilie Kruse Johansen (Celine Tardif, Madelen Haug Hansen) (Spel fem mot fyra), 0–2 (16.18) Rhyen McGill (Jennifer Wakefield) (Spel fem mot fyra).

Andra perioden: 1–2 (13.14) Emelie Berlin (Annie Silén)

Tredje perioden: 1–3 (2.12) Emilie Kruse Johansen (Carley Bullock), 1–4 Rhyen McGill (Linnea Johansson, Carley Bullock) (Spel fem mot fyra), 1–5 Jennifer Wakefield (Spel 5 mot 4).

Skott: 20–21 (3–9, 9–7, 8–5)

Utvisningar, Leksand: 7x2 Linköping: 5x2

Domare: David Laksola

Publik: 50.