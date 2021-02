Leksandsstjärnan tillbaka – när nyförvärvet debuterar

I Tegera Arena går Leksands IF för tre raka mot Frölunda i lördagens match. Marek Hrivik är tillbaka, efter att stått över förra matchen, och nyförvärvade NHL-spelaren Mirco Müller gör debut. Under de tidigare tre mötena under säsongen så segrade Frölunda i första och därefter har dalalaget gått hem med segern.

Det är återigen nykomponerade kedjor och backpar. Carter Ashton, med sex mål under de senaste fem matcherna, har tagit plats i första kedjan.

Följ matchen här, nedsläpp klockan 18.00.

Laguppställning Leksands IF i Tegera Arena:

Målvakter: Janne Juvonen (Isak Posch).

Backpar: Mirco Müller, Jonas Ahnelöv – August Berg, Patrik Norén – Calle Själin, Matt Caito. Sjundeback: Mattias Göransson.

Kedjor: Carter Camper, Marek Hrivik, Carter Ashton – Emil Heineman, Otto Paajanen, Jesper Kandergård – Oskar Lang, Patrik Zackrisson, Peter Cehlarik – Martin Karlsson, Jon Knuts, Nils Åman Extra forward: Fredrik Forsberg