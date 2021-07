Lena de Veen: Det känns som att kliva in i en framtidsfilm

Det är i början av juni och värmebölja råder redan över stora delar av landet när jag åker mot Göransson Arena i Sandviken. Himlen är blå och ängar och åkrar som jag passerar gröna. Det är som att åka genom ett vykort, speciellt efter den långa och tröstlöst mörka vintern som varit.

Men jag har tunnelseende.

- Jag är nervös, säger jag till den första vakten när jag parkerat bilen och klivit in genom den första passagen.

Vakten är stor och vänlig. Med milda ögon sträcker han fram ett munskydd. Jag har redan börjat sprita mina händer.

- Neej, varför då? säger han avvärjande och håller fortfarande fram munskyddet eftersom nervositeten gjort mig osäker på hur jag ska ta emot det. Men jag tar emot det, klämmer åt vid näsroten, ser till att gummibandet sitter bakom öronen.

- Både jag och han har tagit sprutan, säger vakten och nickar mot en securitasvakt som står snett bakom honom med händerna på bältet. Securitasvakten kliver genast fram. Han har också vänliga ögon.

- Ingen av oss blev sjuka av sprutan. Vad är du nervös för, då? Frågan är intresserat och vänligt ställd. Uppmuntrande.

- Det är nog hela grejen, allting i det här, säger jag och slår ut med händerna. Men är själv osäker på vad ”hela grejen” egentligen betyder.

Jag förstår med ens varför jag är nervös. Det känns som att kliva in i en framtidsfilm. Det är en surrealistisk upplevelse att se den stora arenan så här.

Jag går vidare till nästa dörröppning där ytterligare två vakter står. De frågar om jag är frisk och om jag bokat tid och när jag svarat ja på båda får jag gå in. De pekar ut vilken kö jag ska ställa mig i.

Göransson Arena är en stor anläggning. Jag har aldrig varit inne i den förut men om jag hade det skulle ett helt annat scenario än det jag nu ser, seglat upp i mitt minne. Det här är en anläggning avsedd för att samla människor. För att tillsammans uppleva en konsert eller en bandymatch. Nu är det en plats som används för att den är stor nog att hålla isär människor.

Jag förstår med ens varför jag är nervös. Det känns som att kliva in i en framtidsfilm. Vakter cirkulerar omkring, pekar, ger anvisningar. Människor står på rad, på väg mot någonting okänt, i en tillvaro som är helt ny för mänskligheten. Markeringar på golvet anger var alla ska stå så att vi inte kommer för nära varandra. Skyltar med siffror hänger från taken, delar in i sektioner och köer. Under dem står människor. Alla iförda munskydd, med nyspritade händer. Ur högtalarna strömmar låg musik.

Jag ställer mig i kön till en sköterska som ska registrera mig. Framför mig står en byggarbetare i arbetsställ och bakom ännu en. Vi kommer från alla håll, från våra olika arbetsplatser och våra hem. För en stund strålar vi samman i ett gemensamt ärende.

Utanför oss är den ljuva försommaren men den känns inte här inne i den stora, svala arenan. Jag tänker på det spegelblanka vattnet på sjön jag passerade på vägen hit. Morgondiset över vattenytan som tillsammans med solljuset borgar för ännu en varm och vacker dag.

Medan sköterskan gör i ordning sprutan småpratar vi och enas om att det här är någonting man bara gör.

Sköterskan som kontrollerar att jag är jag står vid något som liknar ett podium. I linje med henne finns tiotalet till redo för inskrivning. Allt går lugnt till och alla är vänliga och effektiva. Redan vana efter några veckors vaccinering. Jag får frågor om tidigare vaccineringar. När jag svarat slussas jag vidare. En vakt i gul väst möter genast upp och visar mig rätt. Nu sitter vi i kö. På stolar med stålben. Jag ser på dem som får sina sprutor. De sitter med uppkavlade ärmar i de små båsen. En del ser nervösa ut, som jag, andra har slutna ansikten.

När det blir min tur säger jag igen att jag är nervös. Lite fascinerad över mig själv, det är tydligen något jag behöver få ur mig. Medan sköterskan gör i ordning sprutan småpratar vi och enas om att det här är någonting man bara gör. Att vi gör det för varandra. Vi har inget val. Jag berättar att min morfar förlorade hela sin familj i spanska sjukan i början av förra seklet. Säger någonting om att de som levde då nog gärna hade tagit en vaccinspruta om de bara kunnat.

Sedan är det över. Sköterskan ger mig information om när jag ska ta min andra spruta och pekar mot nästa etapp, säger att jag ska vänta där en kvart. En stor sektion av arenan har delats in i en väntsal. Människor sitter på rad även där men nu på bredd. De flesta tittar i sina telefoner eller bara rakt fram, några bläddrar i broschyrerna som ligger på stolsitsarna. Två sköterskor sitter på upphöjda stolar och småpratar medan de håller uppsikt. Det råder en mycket lugn stämning. Overklig men stillsam.

En enorm klocka på kortväggen intill väntsektionen visar tiden. Jag mäter ut min kvart. Undrar om jag kommer att få någon biverkning. Tänker på alla historier jag hört från dem som redan tagit sprutan. Jag läser i broschyren. Läser utan att egentligen ta in det som står där. Lyssnar på musiken från högtalarna. Sneglar på klockan.

När jag reser mig för att gå mot utgången, för att följa den långsamma men ständiga strömmen av människor som reser sig och tysta går mot de röda branddörrarna som utgör utgången, spelas en ny låt ur högtalarna. Det är Tomas Di Leva. Vi har bara varandra, vi har bara varandra, sjunger han.